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吉林农民画家钻研技巧30年 带领孩子们感受“农村之美”

2022年11月27日08:51 | 来源：中国新闻网
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原标题：吉林农民画家钻研技巧30年 带领孩子们感受“农村之美”

　　房福在丰满区文化馆创作　石洪宇　摄

　　吉林省吉林市近些天迎来雨雪天气，天冷路滑，56岁的农民画家房福仍坚持着骑自行车给孩子们送去农民画美术课。

　　作为吉林市丰满区前二道乡马相村一社村民，房福钻研农民画已经超过30年。农村的生活、劳动、丰收的喜悦都被他“搬”到了画布上。从1997年开始，每年的寒暑假，他都会在乡里义务指导喜欢绘画的小学生。

　　近些年，吉林省持续推动“非遗进校园”，身为非遗传承人的房福终于有机会把“乡土气息”带到更大的教室。每周他都会骑行80公里奔赴两所学校。

　　房福的作品多次在全国民间画展上获奖，部分作品还被卖到了挪威、日本等国。但当他来到课堂执教，觉得肩上的责任很重。

　　“我没在专业院校系统学习过，在创作过程中走了许多弯路，我想让热爱绘画的孩子能更快领略到艺术的美。”房福直言，他想做一名合格的“领路人”。

　　房福小时候是比较调皮——无论哪门课，在他眼里都是美术课。他临摹小人书，书本上都是绘画作品。中学毕业后，他回家务农，因生活条件限制，他平时只能在大地和院墙上作画。

　　房福19岁时，正是吉林省农民画的勃兴之际。他把所有热情和业余时间都用来创作。“农民画的发展和创作主题一直在变化，2000年之前主要内容是民俗，现在展现的是农民的幸福生活。”

　　房福和同乡一起画过高铁和航天器，但他们更关注乡土生活本身。在爱人的支持下，房福还建起自己的画室，因作品质量上乘，经常有人找他订制。

　　房福在创作新作品 石洪宇 摄

　　两年前，房福在吉林市丰满区文化馆有了创作室，他也由此走上讲台。在丰满区第三实验小学校的美术教室里，学生们沉浸在美术的海洋。房福站在孩子们身边，讲授构图、色彩搭配等技巧。“刚开始上课很紧张，但备课更仔细一些可以消除紧张情绪。”

　　让房福高兴的是，孩子们经过学习已初步了解农民画的技法和特点，能根据民间故事、民俗等内容进行创作。

　　“城里的孩子非常喜欢农民画，他们觉得农村的‘色彩’特别明快。”房福说，这也正是农民画的特点之一。他希望，可以带领更多孩子领略艺术之美。(记者 石洪宇)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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