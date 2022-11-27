原标题：南京留交会发布紧缺人才目录：创新企业高薪优岗求技术精英

中国留学人员南京国际交流与合作大会已成长三角地区乃至全国影响日益增强的海内外高层次人才交流对接平台。 南京市人社局供图

26日，第十四届中国留学人员南京国际交流与合作大会面向海内外人才发布了2022年度南京市创新型产业体系紧缺人才需求目录。通过长三角地区乃至全国影响日益增强的海内外高层次人才交流对接平台发布这一需求目录，显示出南京、整个长三角地区对人才需求的趋势走向。

作为全国唯一的科技体制综合改革试点城市，首家获批的引领性国家创新型城市，南京对创新型人才的渴求已持续多年。2022年1月4日，南京市召开人才工作会议暨引领性国家创新型城市建设大会，将“人才”作为并列主题，强调人才在提升城市发展能级中的关键作用，明确要争创高水平国家级人才平台，建设全国重要人才高地。

南京市委常委、组织部部长王华在大会发言中表示，“尊重人才、礼遇人才、成就人才已经镌刻进南京的基因，成为这座城市的鲜明标识。南京有平台有能力吸纳各方英才共创大业、共谋未来。”

在南京市委市政府此前公布的《关于深入推进引领性国家创新型城市建设的若干政策意见》中也明确，迫切希望围绕软件和信息服务、智能电网、集成电路、生物医药、智能制造、新能源汽车等“2+2+2+X”创新型产业体系中的主要产业门类，吸引大批高质量人才落户。

根据该市人社部门联合第三方调研机构在大会上发布的调研结果显示，随着南京市创新型产业高质量发展，调研样本企业中，74.68%的企业对人才需求处于逐年增长态势，40.36%的企业未来一年最迫切需要的是专业技术类人才，55.02%的企业认为招聘难度最大的也是专业技术类人才。

“招聘难度和需求量最大的人才类型基本一致。”南京市人社局相关负责人分析，“调研样本企业基本来自软件和信息服务、智能电网、集成电路、生物医药、智能制造、新能源汽车等创新型产业，这些产业对专业技术人才的迫切需求达到了最高等级，造成这种局面的原因主要是人才市场中符合企业岗位能力要求的人才数量少、薪酬较难满足人才要求、竞争对手对人才的争夺也非常激烈，因此企业宁愿付出高薪和优越岗位资源来招揽优秀人才。”

流入南京的创新型产业人才以25岁至30岁人才占比最高，合计占整体流入人才的七成以上。 南京市人社局供图

调研对样本企业发布职位的各项要求和薪酬福利进行了深入分析，得出结论，目前人才市场能给出年薪最高的，是正处于风口的集成电路产业，相关企业发布职位的要求，基本是学历高(本科及以上学历占比84.46%，为各产业之首)、工作年限要求高(年限要求5年及以上占比32.37%，为各产业之首)，但同时给出职位年薪均值也最高，走的是高端人才路线。

企业给出高薪优岗求才若渴，不过对于人才来说，选择哪座城市落户发展也是综合考量。作为全国著名的高等教育资源集中城市，南京坐拥数十所高等院校，每年高校毕业生数量惊人。

根据此次发布的调研显示，南京地区高校应届生求职意向城市中，南京市紧随一线城市排名第六，展现出南京市对于本地高校应届毕业生人才吸纳能力。但另一方面，企业招入的应届生以硕士及以上学历比例最高，也反映出应届生想在南京求职需要面对的激烈竞争。

“我们关注到，流入南京的创新型产业人才以25岁至30岁人才占比最高，合计占整体流入人才的七成以上。这些刚刚毕业的年轻人才，年轻又有活力，对于人才的年龄结构有着很好的改善作用，也会为南京创新产业提供更多新鲜创意和发展可能性。”该市人才工作相关负责人表示，“南京的‘紫金山英才宁聚计划’重点支持的就是青年大学生在宁就业创业，满足年轻人才对薪资福利、工作与生活平衡、个人成长空间的需求。我们也希望通过不同层级的人才吸引政策，形成完整的人才梯队结构和培养成长链，在南京打造出高质量国家级人才平台。”(记者 申冉)

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