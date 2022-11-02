人民网北京11月2日电 （记者郝孟佳）1日，香港理工大学正式开通网上报名系统，内地应届高考生可以登录该校官网，递交申请报读香港理工大学本科课程，报名时间为2022年11月1日至2023年6月14日。

从2021年开始，香港理工大学推行以学系为基础的组合课程。在新的安排下，学生在首年只需修读所选择学系的共同核心课程，大一学年年末决定主修专业，大二进入主修课程的学习 ，此设置让学生充分利用第一年的时间了解不同专业内容以及自己的兴趣和方向。新的课程结构为学生提供更具弹性、更贴近时代需求的教学内容。同时，香港理工大学新增“人工智能和数据分析” 和 “创新及创业”为大学核心必修科目，让学生涉猎不同领域的知识，提高竞争力。

根据香港理工大学招生要求，申请人必须在应届高考获得优异成绩，其中包括良好的英语成绩。申请人如在其他非学术领域，如体育、文化艺术、STEM（科学，技术，工程和数学）、社会服务或领导才能等不同范畴获卓越表现，可通过参与专才招生计划 — 德艺计划获得优先面试选拔资格。

此外，在应届高考中获得优秀成绩的学生，有机会获得学校颁发的入学奖学金。奖学金人选由校方从申请人中挑选，学生报名即可，不需要另外申请。为鼓励学生全面发展，学校也设立了非学术奖学金以嘉许在非学术方面有优秀表现的同学。如学生在录取的时候未能获得入学奖学金，且入校后学习成绩优秀，也有机会获得学校颁发的不同类型的在学奖学金。

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