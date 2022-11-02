丁雅诵

【人物】2022年全国教书育人楷模

【故事】教师是人类灵魂的工程师，是人类文明的传承者，承载着传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造生命、塑造新人的时代重任。不久前，中宣部、教育部公布2022年全国教书育人楷模名单，12位教师荣获表彰。他们有的深耕思政课堂、传播党的创新理论，有的勇攀科研高峰、取得显著成果，有的一辈子扎根基层、矢志奉献山区教育，有的创新思路方法、为孩子倾注大爱深情……他们充分展示了新时代教师队伍有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的良好精神风貌，是广大人民教师的优秀代表和杰出典范。

【点评】

在哈尔滨工程大学，杨士莪被称为“一站到底的院士”，因为年过九旬的他，仍然奋战在教学科研第一线，并始终坚持站着给学生上课；“就算吃得千般苦，也要把孩子教出来”，江苏省南京市浦口区行知教育集团总校长杨瑞清坚守乡村41年，把村小发展成现代教育集团；“确保民勤不成为第二个罗布泊”，着眼国家需要，中国农业大学教授康绍忠怀抱着“荒漠变绿洲”的心愿，一干就是37年……翻开教书育人楷模的事迹，一个个动人的时刻、一句句真心的话语，汇聚成人们心中好老师的模样。

“痴心一片终不悔，只为桃李竞相开。”在学生眼里，老师吐辞为经、举足为法，一言一行都给学生以极大影响。一个人遇到好老师是人生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断涌现出好老师则是民族的希望。当前，我国各级各类学校共有专任教师1844.4万人，这支庞大的教师队伍不仅支撑起世界上最大规模的教育体系，更成为中华民族“梦之队”的筑梦人。教书育人楷模是教师队伍中的优秀代表，他们以昂扬的精神、忘我的工作、无私的奉献，浇灌教育田地，润泽学生心灵，展现了当代人民教师的高尚师德与责任担当，诠释了何为“太阳底下最崇高的职业”。

教育是一门“仁而爱人”的事业，有爱才有责任。以人格魅力呵护学生心灵，以学术造诣开启学生智慧，把自己的温暖和情感倾注到每一个学生身上，才不负教师这一职业。“谁爱孩子，孩子就会爱她”，新疆生产建设兵团第二师铁门关市第一幼儿园教师孙怡从事幼儿教育22年来，用爱心呵护近千名孩子，温暖他们幼小的心灵；山西机电职业技术学院教授李粉霞被学生亲切地称为“霞姐”，她用无微不至的关爱给予学生温暖与力量，帮助他们“在职业学校找到梦想和希望”；“孩子的成长，就是我的成就”，上海市浦东新区特殊教育学校校长周美琴为特殊儿童“筑梦”，扶助千千万万特殊儿童成长……三尺讲台上，教书育人楷模们用实际行动践行坚持以人民为中心发展教育的重要要求。

习近平总书记深刻指出：“老师应该有言为士则、行为世范的自觉，不断提高自身道德修养，以模范行为影响和带动学生，做学生为学、为事、为人的大先生，成为被社会尊重的楷模，成为世人效法的榜样。”一支粉笔，三尺讲台，四季坚守。教师承担着最庄严、最神圣的使命，被寄予了“一个肩膀挑着学生的未来，一个肩膀挑着民族的未来”的期待。期待更多教师学习楷模、争当楷模，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任，点亮孩子的梦想、托举民族的未来。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 05 版）

(责编：李依环、何淼)