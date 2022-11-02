要想真正提高专业硕士的培养质量，除了延长学制外，还需要高校在学科和管理体制上转型，要尽可能地走进人力资源市场，自主适应市场，让高校更好地服务学生成长发展的需求。

日前，全国硕士研究生招生考试预报名落下帷幕，“考研如何确定学校” “选专硕还是学硕”“是否要读3年制专硕”等都是数百万考生备考时绕不开的问题。

近日，四川外国语大学、南京师范大学等多所学校宣布延长专硕学制，再度引发“专硕学制是否要延长至3年”的讨论。

事实上，专硕学制由2年变3年，并不是什么新鲜事。几乎每年都会有高校根据政策形势、培养情况、就业状况等调整招生专业及招生计划。

多所高校对专硕学制作出调整

专硕是专业学位硕士的简称，与之对应的学硕全称则为学术型硕士。中国学位与研究生教育信息网显示，专业学位与学术型学位处于同一层次，培养规格各有侧重，在培养目标上有明显差异。学术型学位按学科设立，以学术研究为导向，偏重理论和研究，主要培养大学教师和科研机构的研究人员；而专业学位以专业实践为导向，重视实践和应用，主要培养在专业和专门技术方面受到正规的、高水平训练的高层次人才。

2009年，教育部发文指出，要继续适度发展研究生教育，着力调整优化学科专业和层次类型结构，着力扩大应用型人才，特别是专业学位研究生培养规模，积极推进培养机制改革和创新，努力提高研究生培养质量。同年，教育部决定，除工商管理硕士（MBA）、公共管理硕士（MPA）等当时不适宜应届毕业生就读的专业学位外，其他专业学位均面向应届毕业生开放招生，实行全日制培养。自此，专硕开始招收应届本科毕业生。

当前，国内的硕士研究生学制普遍为学硕3年，专硕2—2.5年，但近几年来，不少高校陆续宣布将专硕学制由原来的2年延长至3年，给予学生充分的学习及实践时间。

早在今年7月，四川外国语大学在其研究生院官网发布公告称，从2023级开始，该校所有专业学位研究生学制调整为3年，最长学习年限为6年。该校在2021年招生时，仅有汉语国际教育、新闻与传播专硕改为3年，到2022年招生时，仅剩下翻译专硕实行2年学制。

华中科技大学《华中科技大学2022年硕士研究生学制及拟定学费标准》以及《华中科技大学2020硕士研究生招生简章及专业目录》明确，工商管理专业、会计专业以及软件工程专业由原来的2.5年的学制变更为3年，并且汉语国际教育电子信息、机械、材料化工、资源与环境等十余个专硕，非全专业，全部改为了3年制。

北京大学专硕以2年学制为主，今年新招材料与化工、生物与医药两个专业领域的专硕，采用3年学制，硕士生第一年在校学习，后两年在企业实践。

此外，东南大学、四川大学、天津大学、中南大学、电子科技大学等多所“双一流”高校也对部分专业专硕学制作出了相应调整。

延长学制是多方考量的结果

高校为何纷纷延长学制？延长学制对学生来说有哪些优势？高校延长学制又经过了哪些考量？

毕业于中国传媒大学的2年制专业硕士蒙思思告诉科技日报记者：“从我自己的角度出发，我更希望专硕的学制是3年制，这样能有更多的时间和机会去实习，可以更谨慎地择业。”

“像我第一年就专心学习专业知识，第二年课业减少就专心跟着导师搞科研，第三年进行专业实习和毕业论文写作，不急不缓，安排起来比较舒服。如果是2年制，对我而言，可能节奏太快，不一定是好事。”毕业于重庆大学的3年制专业硕士曾琦（化名）如是说。

对于学生来说，2年制专硕将会面临较大的学习与就业压力。两年里，一位专业硕士研究生需要完成课程学习、科研、专业实习、撰写毕业论文/制作毕业设计、答辩、求职/申博等一系列流程。“时间不够用”“分身乏术”是多数2年制专硕生的普遍存在的问题——他们在经过研一紧张的理论学习与科研后，紧接着就会面临实习、毕业论文/毕业设计、求职“撞车”的情况。

3年制专硕学习则帮助学生延长了读研生涯，无论是学知识还是搞科研都有更加充足的时间，此外，3年制专硕学习还能给学生带来较为平缓的学习节奏。

对于高校来说，延长学制也并不是随意决定的，而是经过了多方调研，申报、审批等一系列流程。

四川外国语大学研招办官网显示，该校将所有专业学位研究生学制调整为3年，是落实教育部相关文件、根据各学院学生的学习情况等多方面进行的综合考量，并且经过了学校评定委员会会议审议、校长办公会会议审议通过后做出的决定。

此外，还有高校设立了专硕学制转变过渡期。哈尔滨工业大学研招办官网显示，该校各学院根据学科特点及人才培养目标确定本学科的基本学习年限。将基本学习年限由2年调整为3年的学科，在过渡阶段实行：专业学位硕士研究生优秀者可以申请提前至2年毕业，良好者可申请提前至2.5年毕业，具体标准由各学科根据实际情况制定。

提高人才培养质量是关键

延长专硕学制或许能够在一定程度上缓解学生的学业压力，但多出来的一年如何才能提高专硕的培养质量？

“当前，延长专业硕士学制成为一个普遍趋势，但提高专硕的培养质量除了延长培养时间，还要对师资力量、培养模式、过程管理以及过程评价等进行优化。高校为专硕延长的一年学制，不只是让学生去实习、找工作或者做毕业论文，高校要以给学生货真价实的教育为目标，来确定合适的学制。”21世纪教育研究院院长熊丙奇表示，“在部分发达国家，课程硕士的学制只有一年，但由于强调课程质量把关，一年专硕也是得到社会认可的。”

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示：“要想真正提高专业硕士的培养质量，除了延长学制外，还需要高校在学科和管理体制上转型，要尽可能地走进人力资源市场，自主适应市场，让高校更好地服务学生成长发展的需求。”

当前，专业学位硕士研究生教育进入了新的发展阶段，地位正稳步提高。

2020年，国务院学位委员会、教育部印发《专业学位研究生教育发展方案（2020—2025）》，该方案指出，专业学位研究生教育发展目标是，到2025年，以国家重大战略、关键领域和社会重大需求为重点，增设一批硕士、博士专业学位类别，将硕士专业学位研究生招生规模扩大到硕士研究生招生总规模的三分之二左右。

2022年9月，在教育部召开的“教育这十年”系列第15场新闻发布会上，教育部发展规划司司长刘昌亚表示，我国硕士研究生中，专业学位招生比例已超60%，我国人才培养类型结构不断得到优化。

延长学制仅仅只是专硕乃至研究生培养模式改革迈出的第一步。适当延长专硕学制，一方面有助于促使高校锚定人才培养目标精准定位，健全并完善学科培养要求；另一方面也有助于弥补研究生学科基础知识学习以及社会实践不足的问题。最重要的是，高校应该根据自身的学科优势、专业特色、人才培养特点等因素来综合考量研究生学制。

储朝晖 中国教育科学研究院研究员

（实习记者 骆香茹）

(责编：何淼、熊旭)