在全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的时代语境下，儒家文化焕发着巨大的生命力，向今日世界展现着中华文明的灿烂与辉煌，显示其所蕴含的人类共同价值。瞩望全球，各种棘手问题相互交织、重叠，仁者爱人、大同世界的理想显得更加难能可贵。中国文学要对话世界，要学习人类的先进思想艺术成果，更要传承历史悠久的精神血脉。就像鲁迅所言：“外之既不后于世界之思潮，内之仍弗失固有之血脉，取今复古，别立新宗。”

改革开放时代的中国文学，对于儒家和孔子，有一个逐渐认知、峰回路转的曲折历程。改革开放初期的文学创作，从改革的角度对文化传统进行探索和思考。贾平凹的《鸡窝洼的人家》批判男耕女织、夫唱妇随的传统观念，新的生活观念、生产方式和家庭的重组，显现出农村的新气象。王安忆的《小鲍庄》对“仁义小鲍庄”人际关系在温情脉脉的“仁义”面纱下的扭曲异化进行了深刻剖析，用力颇深。这成为文坛的主导话语，也不失为文学的新风。

这时，汪曾祺提出“回到现实主义，回到民族传统”，声称自己大概是“一个中国式的抒情的人道主义者”。他将仁义的理念与现代人道主义接通，参与人类共同价值的建构，却是另辟蹊径，激活了儒家思想与现代社会的对接。他在《大淖记事》《岁寒三友》《晚饭花》等作品中，开拓出新的精神境界。

还有路遥的《平凡的世界》。黄土高原上双水村的寒窑中，一派父慈子孝、兄弟怡怡的田园景象。时代在变，儿女一代的孙少安和孙少平、田晓霞和田润生，都走出与父辈的人生大相径庭的道路。但两代人之间并没有强烈的冲突，恰恰相反，辛劳一生见多识广的父亲，永远是儿女们的精神支柱，孙玉厚、田福堂、田福军等皆是如此。这种儒家思想中理想的其乐融融的家庭生活图景，让人联想起《礼记·礼运》：“何谓人义？父慈，子孝，兄良，弟悌，夫义，妇听……”在同一时期文学作品中父子两代关系的描写上，反思、叛逆、对抗等还居于主导地位，路遥被指责为观念“过时”，然而时至今日，《平凡的世界》仍然不减其光芒。

20世纪90年代的时代命题，从历史的反思与现实的变革，转换为市场经济的确立，对拜金主义、唯利是图的反拨，需要汲取强大的精神资源，仁义、诚信、尚礼等命题的价值凸显，儒家文化再度走向前台。陈忠实长篇小说《白鹿原》写“仁义白鹿村”，以关陇学派最后一个大儒朱先生和腰杆直、心气旺、全力维持乡村古老秩序的老族长白嘉轩为两翼，展现关中平原的命运浮沉与文化兴衰。余秋雨散文集《文化苦旅》对于历代信守、传承儒家文化传统的名流大儒进行深度描写，从黄州流放的苏东坡挣脱精神束缚撰写前后《赤壁赋》的幡然醒悟，岳麓书院中朱熹及其弟子们切磋学问不舍昼夜的繁忙身影，到藏书楼宁波天一阁建造者范钦的良苦用心，提出寻找“人文精神”的良策。唐浩明写清代理学名臣的《曾国藩》风靡一时，刘斯奋讲述明末江南儒生士子钱谦益、黄宗羲、冒辟疆等应对民族巨变的《白门柳》斩获茅盾文学奖，这都是三卷本的大部头，是内容决定篇幅，对儒家文化的描写已经成为博大气象。

贾平凹世纪之交的写作转型，是具有典型性的。1998年问世的《高老庄》，主人公名为子路，当有深意藏焉。这位现代人子路是大学里的语言学教授，回到故乡高老庄，要搜罗当地散落的古碑，要调查家乡的方言，这是其文化责任感使然。《秦腔》中的乡村图景凋敝败落，年轻人纷纷外出打工，但是清风镇上白雪和夏天智对秦腔艺术的坚守毫不动摇。《古炉》和《山本》展现了对传统文化的定力，贴近日常生活，如水润物，温暖人心。

儒家学说基于传统的农业文明，也对明清以降的新兴商业产生决定性影响，形成特有的儒商文化。朱秀海的长篇小说《乔家大院》和《兵临碛口》就写出晋商的儒学底蕴。《乔家大院》的主人公乔致庸潜心向学，本来的念想是走科举之路，以才学报国，因为兄长亡故，承受父命弃文从商，将儒家文化融入经商之道，以仁义之心、诚信之道，为实现“货通天下、汇通天下”的理想打拼一生。《兵临碛口》的主人公程晋元，是晋西北商会会长，黄河边上古老通商口岸碛口镇的主心骨。为了维持动荡岁月中的商业繁荣，这位颇有道义感的商人，仗义疏财，敢作敢当，却因为善良本性无法揣度来犯日军的惨无人道而招致全镇的毁灭，最终舍生取义，走上殊死相拼的战场。无论寻常岁月还是强寇入侵，晋商精英们都无愧于腹中诗书和胸中境界。

走向传统文化，接续儒家命脉，让许多当代作家走向历史深处。山东是儒家文化的发祥地，在对儒家文化价值的开掘上收获颇丰。杨义堂以传承儒家文化为己任，在广泛搜求史料的基础上，先后推出长篇纪实文学《大孔府》《鲁国春秋》《千古家训》，柏祥伟的长篇小说《仲子路》则以写实加虚构相结合的方式，为孔门勇士子路立传，让在典籍中以数个片段出现的子路有了完整的文学形象。

论及当代山东文学，就不能不说到张炜。张炜被称作是“一生都在行走”的作家。一方面，他走遍胶东大地，足迹所至，皆有华章；另一方面，他又始终和传统文化不离不弃，寄予深情。20世纪80年代中后期问世的《古船》，在文坛产生重大影响，主人公隋抱朴的许多行为，骨子里有儒家的仁爱与担当。每当村子里的粉丝厂面临“倒缸”危机行将给村民造成经济损失时，一向行事怯懦、畏缩不前的他，都会出面“扶缸”，化险为夷。张炜越是前行，越是体会到中华优秀传统文化的博大精深，也日渐沉醉其中。他表示，弘扬优秀传统文化是一种信念，要用一生去落实和践行。

（作者：张志忠，系山东大学人文社科青岛研究院教授）

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