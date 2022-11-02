“学生走到哪里，思政教育就跟到哪里。”近日，浙江财经大学偕行书院正式启用。书院建立在学生生活园区，是生活园区里集党群活动、师生研讨、图书阅览、文化交流等多功能于一体的共享空间。学校将多种思政育人新方式融入青年人学习生活，为实现立德树人目标提供文化支撑。

“偕行书院是发挥‘一站式’学生社区重要育人阵地的重要探索，更是进行思想政治教育的重要阵地。学校思想政治教育工作更加贴近学生生活，将课堂育人，教学区育人延续到学生生活园区工作中，打通三全育人‘最后一公里’。”浙财大党委副书记余建森说。

偕行书院室内面积约260平方米，名字取自浙财大“进德修业，与时偕行”校训。寓意青年学子不忘初心，追求真理，进德修业，顺应时代发展的潮流；也表示教师在育人、学生在成长过程中，全校师生同行，同学朋辈同行，品德学业共进。

目前，浙财大共有8个学生空间、4个思政空间，在建的学生文化中心面积约270平方米，规划建设的“一站式”服务中心约3000平方米，一批生活园区思政教育活动空间陆续投入使用。

依托这些活动空间，师生们围绕党团活动、生涯指导、心理辅导、文明寝室、资助育人、国防教育，开展各类主题教育、学生工作专题会议、沙龙研讨、活动直播等。同时也可在活动室复习功课、阅读课外书籍，在考研、考试阶段作为复习备考的学习场所。学校通过“一站式”学生社区综合服务体系建设，构建思想、教育、学业、管理、服务一体化的德育新空间，建成思想教育、行为指导、学业辅导、文化建设、生活服务及安全防范“六位一体”的教育管理功能体系，形成以学生生活社区为主体的“一站式”学生社区综合管理模式，推进立德树人落地生根。

“按照构建‘大思政’格局的要求，我们主动融入‘一站式’学生社区综合服务中心，将服务送到学生身边。”浙财大党委书记李金昌说，以学生为本，贴近学生实际需求，把学生社区打造成党建思政工作的高地、服务管理学生的基地、培养人才的园地、维护校园安全稳定的阵地，推动形成全员全过程全方位育人格局。

高校思政教育不仅要贴近学生需求，更要紧紧贴近学生生活，时时可见、处处可见。在浙财大校园走走，随处可见各种刻有“求真”“求善”“求美”“求正”“求新”“求诚”“求廉”“求实”“求知”的石头点缀在绿树花草之间，各显风采，相映生辉。漫步校园，人石互动；悟真言，品书法。

“一站式”学生社区不仅潜移默化地净化了师生的心灵，而且为学生提供了“非形式教育机会”，达到了润物细无声的作用。“思政教育并不需要占用大块的时间或较长的内容，有时几个字或一句话，通过长时间的浸润，更能记忆深刻。”李金昌说，“师生浸润其中，随处能学、随时能学，真正做到学生在哪里，思政工作就延伸到哪里。”

（记者 陆健 通讯员 赵蕾）

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