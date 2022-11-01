高校落实立德树人根本任务，思政课是关键课程。“形势与政策”课是高校思政课的重要组成部分，也是青年学生坚定信仰、增强使命感的“关键课”。近年来，北京林业大学为更好发挥思政课主渠道作用，落实立德树人根本任务，坚持开门办思政课、强化问题意识、突出实践导向，改革创新，努力建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”，探索形成了“三结合”形势与政策课教学模式，促进青年学生学党史、懂国情、悟理论，在成长成才的道路上不断前行。

结合校史校情，在引导中夯实铸魂育人

2022年，恰逢北京林业大学建校70周年。北京林业大学马克思主义学院“形势与政策”课组织了“科学家精神”系列专题课程，以“弘扬科学家精神 建设美丽中国”为主题，组织专家学者、思政课教师向园林、生物、林学、水保等学院的本科生讲解北林的院士风采，介绍院士的事迹。课程共开展了6次思政课专题讲授，每次2学时，将大师思想引进学生课堂。

“走完这一艰苦而漫长的过程，约需15-20年时间。辛辛苦苦、担心受怕、费力费钱的遗传改良工程，全靠育种者以始终不渝、百折不挠的毅力去支撑、奋斗。20年中任何一个环节的失误，都可导致前功尽弃，长期努力成为一场空。”这是已故朱之悌院士遗著里的一段真实文字。在场的学生听得静悄悄，但眼里发着光。

在交流环节，水保专业张新蕊同学发言：“作为青年一代的大学生，我们要把个人志向融入国家方向，把个人的理想追求融入党和国家的事业之中，就像关君蔚院士那样不畏艰苦，一辈子为治理国家水土流失鞠躬尽瘁，我们也要努力在新时代的赶考路上贡献青年力量！”

近年来，马克思主义学院“形势与政策”课教研室定期组织授课教师集体学习，开展专题教学，第一时间让党的创新理论走进课堂。学院依托教学团队建设持续开展线上线下集体备课会，积极探索专题授课目标、教学原则、授课要求、学情分析、专题导入、教学内容、教学方法、教学手段8个要素，不断提升老师们的教育教学能力。大家一致认为“形势与政策”要突出问题意识，把握重大节庆日等时间节点，结合校史校情，讲深、讲透、讲活思政课，讲出特色。

结合专业教育，在讲述中厚植家国情怀

北林大的“形势与政策”课教学在守正的基础上，致力于改革与创新，搭建了“思政课”+“课程思政”“双课”、专兼职思政教师+专业教师“双主体”协同育人的平台。具体来讲，就是与专业教育相结合，依托专业实习、课程学习，应用不同学科知识，在思政课教师和专业教师的双重指导下，引导学生在了解国家形势与政策的前提下，运用专业知识探索全方位、多角度地解决实际社会问题的途径，促使学生更好地理解国家的方针和政策、掌握专业知识。

在《关注生物多样性，树立生态安全观》专题课上，北京林业大学生物科学与技术学院教授钮世辉来到课堂上，向同学们讲解如何用科学视角去理解生物多样的重要意义。“学生们会改变‘形势与政策’课刻板枯燥的印象，他们会从课堂里出现的熟悉的科学家、科学行动中思考感悟，自觉理解国家政策，更好地把国家的大政方针与自我实际联系起来，这比死记硬背效果好很多”，思政课授课教师李香云谈到。

“形势与政策”课教研室主任陈丽鸿介绍说，该教学模式既有助于提升学生的综合能力，提高人才培养质量，又有助于扩展思想政治理论课的实践途径，增强课程的亲和力、针对性，从而增强了课程的实效性。

结合实践教育，在活动中锤炼品质意识

2022上半年，“形势与政策”课堂设置了“我看冬奥”这一“大思政课”主题研讨交流环节，组织学生分享观看北京冬奥会的体会及收获。马克思主义学院郄汀洁老师说，开学恰逢冬奥会闭幕式，“形势与政策”课上通过结合“双奥之城”、开闭幕式上的中国元素以及奥运健儿们奋力拼搏、为国争光的事迹，引导同学们见证祖国强大的同时，不忘夯实学业，牢记时代重托，争做时代新人。

北林大“形势与政策”课程还会走出课堂，教师承担社会实践团队指导老师，与青年学子共赴实践基地，言传身教，躬耕不辍，身体力行，将红色教育从课堂上延伸到生活中，号召青年人用青春活力为红色基因注入梦想与动力。2021年，在思政课教师的指导下，“林人初心·星火相传”宣讲团总结讲述了 6 位林草科学家的事迹和精神，用老科学家、老党员的故事和精神影响一批批年轻人珍惜青春、不负韶华，共形成林草科学家故事 6 篇、林草科学家精神宣讲视频 6 部。

“形势与政策”课专题教学要精准把握当前国家形势，引导学生透彻领悟国家政策。授课既要讲深、讲透理论，也要把精神讲细、讲实，给青年学生提供行动指引。马克思主义学院党委书记张秀芹说，授课教师以指导学生实践活动为契机，既提升了自身实践教学能力，又为提高“形势与政策”课教学质量做了贡献。

作为学生实践团负责人之一的雷惜雅同学说，实践中的形势与政策教育加深了我们的民族自信心和自豪感，让我们感受到了在科学家们的不懈努力下祖国的发展壮大；作为新时代青年，我备受鼓舞，要发挥青年能量，追逐自己的中国梦，活出精彩的人生！

一直以来，北京林业大学党委高度重视“形势与政策”课程的建设，校党委书记、校长每学期至少给学生讲授4学时思政课，领导班子其他成员每学期至少给学生讲授2学时思政课。他们走进课堂，走近学生，与同学们面对面交流。校党委书记王洪元表示：“高校必须要抓住思政课的牛鼻子，涵养广大青年学生的政治品格、思想认识、责任使命，我们要坚定地扛起这份时代重任。”（孙竞、白云、张新蕊）

(责编：李依环、熊旭)