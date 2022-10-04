今年中秋节，江苏省扬州市江都区郭村镇塘头小学开展“三色篱畔 情满中秋”主题周活动。学校精心设置的各式各样的中秋节课程给孩子们带来别样感受。最让孩子们开心的，是在学校的幸福农场里收获芝麻。

在幸福农场里，有一块肥沃的土地用来播种芝麻。从3月的播种，到9月的采收，学生们都参与其中，亲身体验了丰收的喜悦，在实践中学习了劳动的知识，在真实的情境中得到了热爱家乡的情感熏陶。在随后的亲子活动中，孩子们和家长一起包芝麻糖饼来迎接中秋，而此次制作需要的芝麻糖就是用学生在农场种植的芝麻加工而成。搓面、包馅、按压……在家长们的指导下，孩子们做出了一个个圆圆的糖饼，有的孩子别出心裁，捏出了造型各异的糖饼，别致有趣。

一个个糖饼制作成功，孩子们喜笑颜开，他们表示，从一粒种子的成长到制作成可口的食物是多么不容易，今后一定会倍加珍惜粮食，用实际行动厉行节约。

塘头小学位于革命老区郭村中部，学校积极探索构建新时代劳动教育新体系，建立劳动教育长效机制，发挥劳动教育在全面育人中的作用。学校开发的“三色篱”劳动教育课程体系，将红色文化与劳动教育相融合，让学生在获得劳动体验的同时提升对老区红色传统的参与感、荣誉感，增强其热爱乡村、振兴乡村的责任感和使命感。

学校利用乡村丰富的绿色资源，让学生在校内幸福农场体验传统农业种植，走进校外生态果蔬园参与现代农业实践，在劳动中提高技能，形成正确的劳动观和价值观。劳动教育体系最终指向儿童未来生活，学生在自主管理的“幸福村落”里沉浸式体验职业劳动，在家庭实践基地进行普适性劳动，为过一种“幸福而完整的劳动生活”奠基。

每到期末，学校组织的游园会以“三色篱”劳动教育为主题，采用“游园采摘蔬菜”的形式，让学生在快乐轻松的氛围中完成本学期的期末测评：没有考试，没有分数，一张张“丰收卡”记录了孩子们一学期成长的足迹。

（记者杨飒采访整理）

(责编：何淼、李依环)