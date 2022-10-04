“双减”后的这个国庆假期，越来越多的孩子不再陷在“题海”中，不用辗转于培训机构间，而是纷纷走进乡村，来到田间地头，触摸泥土，参与收获，沉浸在粮食和蔬菜瓜果的世界里。丰富多元的耕读生活，已经成为很多中小学生的假期标配。

中华民族的耕读文化源远流长。在古代中国，农业是主要生产方式，读书人一边耕作一边读书，将农业生产与文化教育结合，以知促行、以行补知，养成了“耕读传家”的文化传统，并成为广受倡导的传统美德。许多家庭把“耕读传家”作为家训，晚清名臣左宗棠曾写下“要大门闾，积德累善；是好子弟，耕田读书”的楹联，教导子侄后辈勤劳耕作、读书上进。

农耕文化是我国农业的宝贵财富，是中华文化的重要组成部分，不仅不能丢，而且要不断发扬光大。传承起源于农耕、薪火不绝的中华文明，弘扬根脉在农村、生生不息的中华文化，让学生知农爱农、心系家国，是今天我们倡导耕读教育的价值依归。

今天我们开展的耕读教育，是立德树人的教育过程，是对劳动精神的弘扬，通过引导学生走进农村、走近农民、走向农业，让学生“接地气”，关心农业生产、丰富农业知识，感受稼穑之艰、品味收获之乐，并掌握一定的农业生产能力。通过耕读教育，培育良好行为习惯，滋养个人道德品格，助力学生健康成长，促进家庭和睦、社会和谐，这正是“耕读传家”的现实意义所在。

新时代的耕读教育要贯穿家庭、学校、社会，结合各学段特点、各地区实际，让学生亲历农业生产、亲近农村农民，进而增强对劳动人民的感情，培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神。

发挥中小学校主导作用，教师应做好“引路人”

在耕读教育中，中小学校要充分发挥主导作用，根据学生身体发育情况，科学设计课内外项目。

中小学要开足劳动课程，涵养耕读文化，厚植劳动精神。在设计耕读教育课程和活动时，要将知识传授与动手实践相结合，注重培养学生动手实践、手脑并用、知行合一、学创融通的能力。

要因地制宜搭建平台，比如在校内整理出一些土地，开办田园课堂，教学生动手种植农作物，体味耕作的乐趣和辛苦，享受丰收时节的喜悦。

要提高第二课堂的利用率，比如与旅游机构、农场、非遗工作室等合作，举办耕读研学活动，组织学生参观农科教育基地、农业文化遗产地、现代农业园等，帮助学生了解现代农业种植、先进生产技术、非遗文化等，将旅游、学习、阅读、劳动体验等融为一体。

要充分利用校外资源，比如聘请经验丰富的农民、农学专家等，担任耕读教育的校外辅导员，为学生传授专业技能。还可以组织学生参加农民丰收节、美丽乡村建设等活动，拉近课堂与乡土之间的距离。

发挥家庭基础作用，家长应言传身教

在耕读教育中，家庭是重要阵地。家长要以身作则，在日常生活中带领孩子一起关注“三农”，通过阅读书籍、观看影视作品等方式，与孩子一起了解农业新发展、农村新面貌、农民新生活。

在寒暑假、小长假等时候，家长可以带着孩子来到农村田野，或者参加耕读夏令营等，和孩子一起亲近大自然，参与耕作，品味农事乐趣。家长还可以带孩子参观博物馆、文化遗址，体验非遗文化，比如染布、造纸、编织等。

通过体验田园生活、参加农业生产，辨识五谷、蔬菜、瓜果等，孩子可以更好地了解作物生长规律、知晓农业生产过程，并与课堂上学到的知识结合，加深对农耕文化、中华文明的理解和认知。

培养耕读教育人才，高校应担当作为

耕读教育涉及知识传授、能力塑造与价值培养，对教师的素质要求更高，要兼具劳动实践能力和阅读教学能力，还要具有跨领域、跨行业的综合知识。

随着耕读教育体系日益完善、教育手段更加广泛多元，以涉农高校、师范院校为主体，有针对性地培养耕读教育人才十分重要。

涉农高校、师范院校等高校要着眼未来，开足耕读教育课程，引导大学生关注乡村，强化有关中华农耕文明、乡土民俗文化、非遗文化、乡村治理等课程的教学。要着力打造高质量、立体化的耕读教育课程体系，编写出版耕读教育教材，应用信息技术构建耕读教育资源库。

涉农高校、师范院校等要坚持把论文写在大地上，田地就是教室，乡村就是课堂，农民就是老师。一方面，改革现有课堂教育模式，强化耕读意识，探索“耕”“读”结合新模式，让大学生走进农村、走近农民、走向农业，提升学农、知农、爱农素养和专业实践能力。另一方面，要多渠道拓展实践教学场所，建设专兼结合的耕读教育体系。依托农业科教基地等社会资源，建设耕读文化教育实践基地，提高涉农专业实践教学的比重，让大学生通过劳动实践不断提升耕读素养。

（作者：韩来庆 张惠元，分别系太原师范学院马克思主义学院讲师，太原师范学院党委书记、教授）

(责编：何淼、李依环)