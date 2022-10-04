加强理想信念教育，教育引导青年大学生树立正确的世界观、人生观、价值观，不断坚定对马克思主义的信仰、对共产主义的信念和对中国特色社会主义的信心，牢固树立与时代主题同心同向的理想信念，坚定不移听党话、感党恩、跟党走，是高校大学生思想政治教育的核心目标。在育人实践中，要紧紧围绕大学生理想信念教育这一核心目标，充分利用学校和社会两个实践育人环境，用好思政课程、课程思政、第二课堂三个渠道，形成协同效应。

瞄准“一个目标”。认真落实立德树人根本任务，是大学生思想政治教育的核心和目标。在教育教学实践中，要高度重视马克思主义科学信仰、共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想教育，为青年大学生点亮理想的灯、照亮前行的路，教育引导青年大学生牢固树立正确“三观”，不断坚定“四个自信”，帮助青年大学生系好人生的第一粒扣子。

突出“两个主体”。扭转以往认为理想信念教育仅仅是学校思想政治理论课教师和学生工作部门任务的狭隘认识，充分发挥学校和社会两个实践育人主体的作用，不断拓展理想信念教育者队伍。完善制度和机制，聚合思想政治理论课教师、学生工作者、专业课教师、管理和服务人员力量，借力社会资源（企业实习实训指导教师、校联合办学董事会成员、知名校友、先进群体代表等），通过强化实践教学育人、企业合作育人、社会实践育人，同心同向同行，形成理想信念教育的协同效应，使大学生理想信念教育实现“两个转变”，即：教育主体由“单一学校主体”向“学校社会双主体”转变，教育形式由“单一课堂理论教学”向“多样化实践活动”转变；做到“三个结合”，即理论教学与实践教学有机结合，学校教育和社会教育有机结合，思政课实践教学与专业课实践教学、第二课堂有机结合，使理想信念教育的亲和力、实效性和感染力大大增强，真正达到入脑入心的目的。

用好“三个渠道”。一是突出思政课程的关键课程作用。以理想信念教育为主线，整合各门思政课程中的教育资源，制定思政课实践教学大纲，精心设计实践教学活动主题，安排一定的学分和课时，精心设计实践教学活动主题，认真组织开展好理想信念教育实践教学。在实践中，可成立思政课实践教学中心，并单列思政课实践教学经费，为理想信念教育实践教学的开展提供强有力的组织、师资、场地和经费保障。二是注重课程思政的协同育人功能。通过举办课程思政教学创新大赛、开展课程思政优秀案例评选、课程思政教学观摩等活动，鼓励专业课教师深入挖掘拓展各门课程中的思政元素，教育引导学生牢固树立报效祖国、奉献社会、服务人民的职业理想和精益求精、追求卓越的职业精神，形成协同育人效应。三是发掘第二课堂的育人功能。坚持第一课程与第二课堂、课内与课外相结合，以促进学生全面成长成才为目的，研究制定学校第二课堂教学实施方案，充分利用校内外教育教学资源，鼓励学生走出校门，深入乡村、社区、企业参加志愿服务，开展理论宣讲、社会调研，了解国情社情，让学生在实践锻炼中经风雨、长见识、增才干，厚植家国情怀，明确使命担当。

同时，在大学生理想信念教育中，还可以通过理想信念教育体验馆、主题赛事、系列主题活动、新媒体微信公众号等平台，精心设计体现学生特点、富有时代气息、学生喜闻乐见的主题实践活动，贴近学生、贴近时代，发挥好新媒体作用，让学生在亲身参与、体验中提升思想境界，让思想政治教育真正入脑入心、取得实效。

（作者：任经辉，系河南工学院党委委员、党委组织部部长）

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