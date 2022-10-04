新华社北京10月2日电 题：“有学上”还得“上好学”

新华社记者徐壮、谭畅、白佳丽

教育，是国家和民族的未来。美好生活的向往里，人民期盼有更好的教育。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。从强调“有学上”到追求“上好学”，从鼓励“人人努力成才”到展望“人人尽展其才”，我国九年义务教育全面巩固，高等教育进入普及化阶段，职业教育为更多人提供学习进步的平台。

学有所教、学有优教，教育正改变无数人的命运，帮助实现无数人的梦想。

让每个孩子都能享有公平而有质量的教育

“要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推动城乡义务教育一体化均衡发展，维护教育公平。”

——习近平

【故事】

这个暑期，湖南省郴州市汝城县沙洲芙蓉学校（文明瑶族乡中心小学）六年级学生朱子优有了新的娱乐项目——在学校刚搭建好的充气式泳池内，和小伙伴们畅游嬉戏，尽享夏日清凉。

去年9月，沙洲芙蓉学校正式启用。学校总建筑面积超1.3万平方米，设有24个教学班，学位上千个，可为沙洲、韩田、秀水、五一、新东等周边村的小学生提供正规教育。

朱子优正是从附近小学转到新校园的学生之一。“这么大的操场，这么美的环境，学习起来也很有动力。”她兴奋地说。

在沙洲芙蓉学校的教室里，无尘磁性黑板、交互式教学一体机、饮水机、护眼灯等设备一应俱全。每间学生宿舍均配备卫生间、淋浴间和盥洗室。

在湖南省郴州市汝城县沙洲芙蓉学校，学生在食堂吃午餐（2022年1月4日摄）。新华社记者 陈泽国 摄

“现在农村孩子的上学条件不比城里孩子差。”从教20多年的沙洲芙蓉学校校长钟华平感慨地说。

2017年开始，湖南省重点面向农村贫困地区建设了101所义务教育阶段学校，并统一命名为“芙蓉学校”。

为了保障教学质量，湖南省通过公费定向师范生培养、“国培计划”等项目的倾斜支持，给学校配备优质教师队伍。每所芙蓉学校还配了一所优质学校作为结对帮扶单位。

目前，这些芙蓉学校已全部投入使用，新增学位14.6万个，正为农村地区的孩子平等享受优质教育资源发挥重要作用。

【数说十年变化】

十年来，我国更好保障了人民受教育机会，有效缓解了群众十分关心的教育问题。在实现全面普及的基础上，九年义务教育巩固率达到95.4%，比十年前提高3.6%。学前教育、义务教育普及程度达到世界高收入国家平均水平。全国2895个县全部实现义务教育基本均衡，99.8%的中小学校办学条件达到“20条底线”要求，学校面貌有了根本改观，形成城乡义务教育均衡和一体化发展新局面。

让更多农村地区学生圆大学梦

“加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。”

——习近平

【故事】

从贵州的大山走出，双胞胎兄弟何忠豪、何忠杰期待到广东看看大海。

他们来自贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县云雾镇铁厂村。今年9月，兄弟俩离开家乡，来到广州中山大学报到。

山里娃的求学路像山路一样崎岖。初中一年级时，忠豪、忠杰的父母决定外出打工供兄弟俩读书。小小少年，从此学习生活只能互相扶持照顾。

共同干活、共同做题、共同打篮球、共用一台手机……六年苦学终得回报。兄弟俩分别以理科608分、理科596分的高考成绩被中山大学录取，成为当地美谈。

忠豪、忠杰得以圆梦，除了勤学苦读，还有政策支持，得益于国家专项计划。

许多中西部农村学生曾面临这样的困境——无论如何努力，上大学、特别是上好大学的机会总是“先天不足”。

这是一张拼版照片，上图为：在广西大化瑶族自治县板升乡弄雷村哈保屯，11岁的蒙秋艳在悬崖边休息，这一处约300米长的半山悬崖，是她读小学期间每天都要走的路（2012年9月5日新华社记者黄孝邦摄）；下图为：已经实现大学梦想的蒙秋艳，就读于广西医科大学，这是她在学校的语音室学习（新华社发，2022年9月5日韦婷婷摄）。新华社发

2012年，我国开始实施重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划。中山大学正是专项招生规模最大的“双一流”高校之一。

在专项计划护航下，越来越多像何忠豪、何忠杰兄弟一样的农村学生拥有了上大学、上好大学的机会。

【数说十年变化】

十年来，我国高等学校在学总规模增加1100余万人，毛入学率提高27.8%，高等教育实现从大众化到普及化。通过改进高考招生计划分配方式，区域城乡入学机会更加公平：持续实施支援中西部地区招生协作计划；持续实施重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划，招生名额从2012年的1万人增至2022年的13.1万人，累计录取学生95万余人，形成了保障农村和贫困地区学生上重点高校的长效机制。

让每个人都有人生出彩的机会

“要牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向，努力建设中国特色职业教育体系。要加大对农村地区、民族地区、贫困地区职业教育支持力度，努力让每个人都有人生出彩的机会。”

——习近平

【故事】

成为天津机电职业技术学院实训教师的这些年，何琳锋见证了职业教育的无数高光时刻。

14年前，在天津机电职业技术学院就读的何琳锋在全国职业院校技能大赛上获奖。2011年，本科毕业后他回到母校，成为一名实训教师。

何琳锋还记得，刚当老师时，学校里的实训设备不仅数量少，而且更新换代滞后，严重影响教学效果。

“现在可不一样啦！”何琳锋骄傲地说，学校为每个专业配备符合就业需求的先进实训设备，学生们完全可以“毕业即上手”。

更令何琳锋欣慰的，是人的变化。

他提起自己的得意门生张博——不久前，二人携手葡萄牙队友组成联合赛队，获得了首届世界职业院校技能大赛智能产线安装与调试赛项银牌。

在天津举行的世界职业技术教育发展大会首届世界职业院校技能大赛上，参赛选手在实训沙盘前操作机器人设备（2022年8月20日摄）。新华社记者 孙凡越 摄

靠着“世界水平”的技术，张博迅速被天津一家制造业企业录用。

“只有让学生所学真正符合产业所需，才能让学生好就业、就好业。”天津机电职业技术学院副校长王维园介绍，该校2022届毕业生去向落实率超九成。

作为国家现代职业教育改革创新示范区，2012年以来，天津市中职和高职院校毕业人数达95万人，同时为中西部地区19省份培训万余名师资。

【数说十年变化】

十年来，我国大力发展职业教育，加快构建现代职业教育体系。2021年高职（专科）招生552.6万人，是十年前的1.8倍；与企业共建实习实训基地数量年均增长8.6％；中高职学校（不含技工学校）累计培养毕业生7900多万人，为现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业供给了70%以上的新增从业人员。如今，全国基本实现了每个县至少有一所中职、每个地市至少有一所高职，职业教育服务区域经济社会发展的作用更加凸显。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)