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“我走进大漠，是为了让更多孩子走出大漠”

2022年07月07日09:15 | 来源：光明日报
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原标题：“我走进大漠，是为了让更多孩子走出大漠”

新疆且末县，离李桂枝的家乡，有4000多公里。

22年前的8月，经过长达5天4夜的车马劳顿，李桂枝从家乡河北定州来到新疆且末。

一踏上这片沙漠边的绿洲，当时22岁的她就爱上了这里：“且末，有能歌善舞的维吾尔族姑娘，有香甜的瓜果，和谐、安宁、美丽，仿佛是世外桃源！”

且末县第二中学语文老师，是河北保定学院中文系毕业生李桂枝的第一份工作。

“当时，学校很缺教师。我想着，自己来这里可以更好地发挥作用，春风化雨，教书育人。”她说，“结果一待下来，就再也没想过要离开。”

她，是一颗种子，在沙漠中也要扎根成长。

且末是一个民族聚居地，70%多的居民是维吾尔族。身为人民教师，李桂枝把促进民族团结作为自己的职责使命。

生活中，她主动了解少数民族的风俗习惯。闲暇时，她主动向维吾尔族教师请教维吾尔语，并帮助他们纠正国通语发音。节假日，她常去维吾尔族同事和学生家里走访，与他们交朋友。

22年中，互相学习，互相帮助，互相理解，互相支持，民族团结的种子悄然在彼此心中落地生根，并茁壮成长。

她，是一面旗帜，在遥远边疆也要高高飘扬。

作为一名入党积极分子，李桂枝来到大漠。她在大漠中庄严宣誓，正式加入中国共产党。

李桂枝深知，新疆要发展，教育要先行。她千方百计，把“文化润疆”融入具体工作。

借助语文课，她开设了每周阅读课，带领学生研读名著，让中华优秀传统文化浸润孩子们的身心。

22年中，她播撒文化知识的种子，促进文化认同，当选新疆维吾尔自治区优秀教师，让鲜红的党旗在大漠中高高飘扬。

她，是一支红烛，燃尽自己也要照亮别人。

瘦瘦弱弱的李桂枝，一直在教学一线从事语文教学兼班主任工作。

她不断探索创新教育教学方法，采用灵活多变的教学形式，让学生打心眼儿里喜欢上课堂、喜欢上学习。孩子们都说：“上李老师的课，总感觉时间过得很快。”

一分耕耘，一分收获。2020年，她带的第一届高三班，40人中有30多人考上了本科大学。

22年中，李桂枝在大漠中呕心沥血、甘为人梯，从青春年华到鬓生华发。她说：“我走进这片大漠，就是要让更多的孩子走出大漠，飞向更广阔的天空。”

（记者 罗旭 李慧）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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