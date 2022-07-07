中医药是中华优秀传统文化的重要组成部分和典型代表，如今已传播至190多个国家和地区。日前，在中国对外书刊出版发行中心（国际传播发展中心）、中华中医药学会联合主办的首届中医药文化国际传播论坛上，与会专家认为，要用受众认可的方式和语言向世界展示中医药文化魅力。

中医药作为中华民族原创的医学科学，从宏观、系统、整体角度揭示人的健康和疾病的发生发展规律，体现了中华民族的认知方式，深深地融入民众的生产生活实践中，形成了独具特色的健康文化和实践。

如今，中医药已成为感知中华文化的生动载体。中国外文局局长、中国翻译协会会长杜占元介绍，《中国国家形象全球调查报告2020》显示，有30%的海外受访者接触或体验过中医药文化，超过80%的体验者对中医药文化持有好印象。

世界针灸学会联合会主席刘保延介绍，目前，针灸已在193个国家和地区得到应用。世界针灸学会联合会贯彻“以针带医、以针带药、以针载文”的理念，在多个国家举办文化展览、义诊等活动，与世界卫生组织、上合组织等国际组织密切合作推动传统医学发展。

在对外出版方面，外文出版社社长兼总编辑胡开敏介绍，从20世纪70年代开始，外文出版社用英、法、西、俄、阿、德、日、韩等多种文字出版了300多种传统中医药典籍、中医医学、中医养生保健、中医药汉外词典等方面图书。尤其是关于中国针灸的英文版系列图书，在让世界认识中医药、感知中医药文化魅力上产生了重要影响。

国家中医药管理局局长于文明认为，今后要深化中医药交流合作，促进中医药文化海外传播与技术国际推广相结合；积极拓展中医药文化交流传播新途径，创新中医药文化国际传播新范式，让中医药成为中外人文交流的亮丽名片。

中国中西医结合杂志社编辑部主任郭艳认为，让受众更好地理解中医药，才能够推广中医药文化、让更广大人群受益于中医药。

为统一中医药术语翻译行业标准、提高中医药术语翻译质量，中国外文局翻译院、中国对外书刊出版发行中心（国际传播发展中心）、外文出版社在论坛上联合发布“中医药文化国际传播抗疫相关术语英译参考”，正式启动中医药术语英译行业标准相关工作。论坛后还将开展“走读中国·中医药文化体验行”系列主题活动，邀请国际青年代表、中医药高校海外留学生、中外媒体等走进有代表性的中医药产业基地和文化体验馆感受中医药工艺流程，并拍摄微纪录片，在国内外各主流媒体平台进行立体化传播。

（新华社北京7月6日电 记者田晓航、沐铁城）

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