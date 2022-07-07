原标题：变革普通高中育人方式 打好教育强国根基

去年全国两会期间，全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长唐江澍因一番关于教育的发言成为“网红校长”。7月5日，他远程连线教育部新闻发布会，再次讲起他曾发出过的感慨：学生没有分数就过不了今天的高考，但只有分数恐怕也赢不了未来的大考；学校没有升学率就没有高考竞争力，但教育只关注升学率，国家恐怕也没有核心竞争力。

如何统筹平衡，转变育人方式，真正把教育理想在普通高中做出来？在教育部这场介绍党的十八大以来普通高中教育改革发展成效发布会上，唐江澍讲述了学校的做法——坚持以科学的教育理念为引领，坚持以健全的课程体系为支撑，坚持以深化教学改革为动力。

唐江澍说，高中的育人目标一定不是培养只会做题的考生，必须坚持五育并举，着力增强学生综合素质，努力培养能够担当民族复兴大任的时代新人。国家课程方案将普通高中培养目标描述为“有理想、有本领、有担当”。“我们学校将其进一步具体化、形象化，将‘毕业生形象’表述为‘终身运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者’，让它成为引领学生自我塑造的理想样貌。”

普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。教育部基础教育司司长吕玉刚在新闻发布会上介绍， 十年来，我国高中阶段教育普及水平显著上升。2021年全国普通高中总数达1.46万所，在校生达到2605.03万人，分别比2012年增长7.97%和5.59%。2021年，全国高中阶段教育毛入学率提高到91.4%，比2012年提高6.4%。

吕玉刚表示，十年来，普通高中育人方式也发生了深刻变革，把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，积极改进课堂教学方式，有序实施选课走班教学，切实加强学生发展指导，强化体育、美育和劳动教育，注重创新精神和创新能力培养，着力提高学生综合素质，促进学生全面而有个性地发展。

在学生的个性化发展之外，普通高中也走上了多样特色发展之路。吕玉刚说，各地不断加强普通高中课程体系建设，通过丰富学校选修课程、培育学校优势学科，努力打造学校办学特色，推动学校由分层发展转向分类发展，更好地满足学生多元化学习需求。

上海市教育委员会副主任杨振峰表示，目前高中办学格局的单一性阻碍了多样化人才培养。上海市发布了两轮推进特色普通高中建设的三年行动计划，到现在为止，全市已经命名了17所上海市特色普通高中，培育了90多所市区两级的项目学校，带动了全市三分之一的高中实行特色办学。

“现在项目学校的办学特色涉及15个领域，包括艺术、体育、理工、科技等，真正实现普通高中各美其美，多样化发展。”杨振峰说，这也为激发学校办学活力，推动形成高中多样化办学局面起到了积极作用。

北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇参与了这十年普通高中改革发展的许多重要决策，也曾直接组织实施普通高中教育的许多重要改革。张志勇指出，过去这十年，是深化普通高中改革的十年和探索高质量发展的十年。“在义务教育走向优质均衡的背景下，教育强国的标志在高等教育，教育强国的根基在普通高中。”他说，下一步要进一步确立普通高中在建设教育强国中的战略地位，全面推进普通高中教育现代化，大力推进普通高中教育多样化有特色发展，让人人享有适合的普通高中教育。

（记者 张盖伦）

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