人民网北京7月6日电 （记者孙竞）7月2日至3日，由西安交通大学、国际文化交流学术联盟联合主办，西安交通大学公共政策与管理学院、亚欧研究中心、社会治理与社会政策协同创新研究中心承办的第三届“丝绸之路”全球治理学术研讨会在西安交通大学举办。

西安交通大学副校长、国际文化交流学术联盟副理事长席光指出，近年来世纪疫情叠加地区动荡，给世界和平与发展带来诸多不确定性。希望专家们紧扣国家与时代需要，着重理论研讨与知识创新，为我国在全球治理、国际关系、国别与区域研究等学科方向的建设提供新知识。

中国人民大学副校长、国际文化交流学术联盟副理事长兼秘书长杜鹏表示，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，各国相互关联、相互依存程度之深前所未有。各方亟需讨论中国的高校与研究机构参与全球治理、深化中外交流与发展的方式与途径、角色与定位。

研讨会上，与会专家围绕全球治理、国际关系、国别与区域研究等议题展开研讨，共举行了两场主旨演讲、三组平行论坛和一场名刊论坛。

据悉，“丝绸之路”全球治理学术研讨会是西安交通大学亚欧研究中心策划的年度学术活动，目前已经连续举办了三届。三年来，该活动不断促进国内学术界同行之间的交流互鉴，在全球治理与国际关系等领域产生了广泛的影响。

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