人民网北京7月6日电 （记者何淼）第八届“未来精英”中国少年儿童创意阅读季暨2022“学习杯”中华经典诵读工程北京总展示于6月25日至7月3日举办。为配合北京市新冠疫情防控工作，本届北京总展示调整为线上全景实时直播的“云展示”进行。

图为活动北京总展示现场。主办方供图

本次活动由韬奋基金会、中国儿童文学研究会等单位联合主办，旨在通过阅读创作、阅读演讲、阅读辩论、经典诵读等形式为广大少年儿童与家长搭建阅读平台，帮助孩子树立积极正确的价值观与世界观，在阅读中养成思考和探索的习惯，从小立志做国家文化生态体系的修复者、中华传统文化的弘扬者、中外文化交流的小使者。

据了解，自2021年10月份活动启动以来，有来自北京市430多所中小学幼儿园近2万多名选手参加，历经地区初选、复选，最终800多名“少年领读者”脱颖而出，登上北京总展示的舞台。

在本次活动的舞台上，阅读少年们声情并茂的诵读中国经典诗词，用青少年崭新视角诠释自己喜爱的文学作品。将阅读朗诵中所习得的知识，与自己日常生活中的素养提升所结合，做到真正的知行合一，这也是“未来精英”中国少年儿童创意阅读季活动读以致知，读以致智，读以致养，读以致行所倡导的阅读理念。最终诞生本届北京市级总展示“金阅奖、银阅奖、铜阅奖”等优秀奖项。

“未来精英”中国少年儿童创意阅读季作为国内影响力较大、规格较高的阅读活动，经过八年的历程，获得无数选手与家长的喜欢与认同，得益于活动中层层递进、科学专业的环节设计，更离不开青少年阅读与语言艺术领域的领军人物、学者专家的严格把关及相关组织单位的支持。

(责编：何淼、熊旭)