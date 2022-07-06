人民网北京7月6日 （记者李依环）记者今天从教育部获悉，为优化高校毕业生求职就业服务流程，方便用人单位与毕业生网上签约，教育部已开通全国高校毕业生毕业去向登记与网上签约平台（以下简称网签平台）。用人单位可与平台上开通网上签约功能高校的毕业生实现网上签约，无需重复注册和提交单位核验信息。

根据教育部发布的《关于推荐使用全国高校毕业生网上签约平台的公告》，在签约流程方面，用人单位在网签平台注册后，通过平台搜索已注册拟签约的毕业生（学生信息均为实名认证，并经学信网学籍验证），在线发送签约邀请，毕业生同意、院校审核通过后即完成签约。签约成功的就业协议可下载存档。

此外，用人单位可与平台上开通网上签约功能高校的毕业生实现网上签约，无需重复注册和提交单位核验信息，减少与不同学校就业部门沟通成本。签约流程全部线上完成，减少邮寄、盖章等环节，有效缩短办理时间。电子就业协议书效力相同。网上签约电子就业协议书与纸质三方协议书效力相同。

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