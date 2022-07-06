肖南欧

潘时龙（中）指导学生查看实验进程。

潘时龙，第26届“中国青年五四奖章”获得者，南京航空航天大学电子信息工程学院常务副院长、教授、博士生导师。多年来，他在微波光子学领域辛勤耕耘、不懈钻研，为雷达装上了一双“智能眼睛”。

回国任教勇攀科研高峰

2009年，潘时龙正在加拿大博士后流动站工作，彼时，世界主要国家在微波光子学领域展开激烈竞争。1年后，当面对去留的选择时，潘时龙决定回国。他来到南京航空航天大学担任教职，年仅28岁就被破格擢升为教授。虽然推开了国内微波光子学的大门，但他仍然面临着没有仪器、没有学生、没有科研团队、没有研究平台的起步困境。就这样，潘时龙心怀对科研事业的热忱和为国家发展做贡献的决心，全身心投入到了科研平台的建设中。

事在人为，潘时龙逐个克服平台建设中的困难，一步步创建了高水平研究平台，微波光子学在南航从无到有，驶入了良性发展的快车道。2013年6月，“雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室”获批，这是微波光子学在我国首次进入省部级科研基地名单，也是南京航空航天大学信息学科的第一个教育部重点实验室。

回国创业的路远比想象中更加艰辛。刚到南航时，潘时龙发现国内缺乏分析测量工具，而自己在国外用到的高端测量仪器对中国禁售，这让他下定决心自主研制所需仪器。功夫不负有心人，潘时龙最终与团队研发出全新的光矢量分析技术，打破了国外测试仪器公司的长期垄断。

解决了仪器问题后，潘时龙又带领团队研制出超高分辨率微波光子雷达。与传统雷达相比，新雷达可以以视频方式看到目标，能够对小尺寸目标进行实时高分辨成像，这为下一代多功能雷达研发奠定了坚实的技术基础。

培养科技创新后备力量

潘时龙怀揣着助力祖国航空航天事业发展的梦想来到南航。在此期间，依托国家航空航天事业的巨大发展和学校的平台优势，他带领团队瞄准科学前沿和关键领域技术应用实现突破。与此同时，作为青年教师，他深知用“1”带动“N”的意义和责任，他要用自己的力量去影响更多青年学子，培养更多科技创新的后备力量。

在孜孜不倦带领团队进行科研攻关、磨炼学生科研能力的同时，潘时龙还非常重视与学生进行科研之外的交流。他热爱教师职业，关注学生的心理成长，还曾给学生讲过“幸福课”。他常用“积极作为，无问西东”来勉励自己和学生，将得失先放置一边，最重要的是拼尽过全力。

如今，潘时龙已培养出100多名研究生，而在“挑战杯”大学生课外学术实践竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛的赛场上，他也指导学生多次获得特等奖、一等奖等优异成绩。全球每年只有10人获奖的IEEE（电气与电子工程师协会）国际奖学金，潘时龙所指导的学生就有多人获奖。

一路走来，潘时龙始终把做“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的“四有好老师”作为自己身为教育工作者的初心和使命，将“把论文写在祖国的大地上，把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中”作为科研工作者的责任与担当。微波光子学的逐梦之路上，他正带领学生奋力奔跑。

(责编：孙竞、何淼)