近日，毕业旅行热度显著提升。据某旅行网站近日发布的《“毕业旅行季”消费趋势报告》显示，以“毕业旅行”为关键词的搜索量周环比上涨超过400%，结伴露营、城市深度游等热度上涨明显，与以往热门不同，露营、电竞酒店、文化类博物馆等多元主题产品受到毕业生的喜爱。

据媒体报道，夏季各地的音乐节、年轻人喜爱的主题活动也是毕业生出游的重要理由。与同学来一次郊区的民宿聚会，结伴露营或骑行，将露营与剧本杀、狼人杀等多人游戏相结合；或者用长途自驾等深度游形式来完成自己的毕业仪式感，当代年轻人的毕业旅行既精致又务实。

20多年前，笔者在高中毕业的那年夏天，曾跟随父亲去深圳、汕头旅游。那是人生中第一次长途旅行。卸去沉重学业负担的轻松感，抬眼看世界的好奇感，伴随着第一次坐飞机的手足无措、第一次以成人的身份独自漫步异乡街头的惬意，甚至在古厝茶楼中品尝的那一口绵长的铁观音，都深深地根植于脑海之中，成为宝贵的人生记忆。而以这样的形式与过往做一个告别，并投入全新的大学生活，满满的仪式感也为自己增添了前进的动力。

随着社会经济的发展，人们出游的愿望越来越强烈，旅游已从过去的奢侈品变成了生活必需品。2018年的统计数据显示，中国出境旅游市场快速增长，总体出境旅游人次近1.5亿；国内旅游人数55.39亿人次，全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.94万亿元，占GDP总量的11.04%。一年人均出游4次，昭示着中国迈入“大众旅游”时代。既是大产业，又是大民生，旅游在社会经济中的地位可见一斑。

但疫情进入第三个年头，旅游，特别是长途旅游似乎从我们的生活中淡去了。在异国他乡，看日出绚烂，望星河璀璨，听夏日虫鸣，似乎变得遥不可及。这是每一个普通人为疫情防控所作的努力，也是整体旅游业为疫情防控所作出的短暂让步。

青少年是社会情绪的传导终端，劳心耗神的网上教学、突如其来的隔离、无法与亲人朋友相聚……疫情让许多青少年正常的生活秩序被打乱。而囿于年龄与社会经历，他们往往无法独自处理这些哀伤、不安的情绪，需要在成年人的支持与帮助下才能理解生活的沉重，找到成长的路径。尤其是当下面临毕业的高中生、大学生，学习、生活几乎都一路伴随着疫情的影响。在家庭经济状况允许的前提下，一次富有意义的毕业旅游不失为有效处理情绪的方式。

近期，随着疫情在国内得到有效控制与复工复产的有序推进，旅游市场复苏势头强劲。一些地区陆续放开跨省游，鼓浪屿、武夷山、甘孜、庐山、华山等多地的知名景区推出了面向全国游客的免门票优惠，这些都为毕业旅行提供了更好的通行条件。

防控疫情是旅游恢复的关键，防控措施到位，才能让游客玩得安心、放心。面对可能到来的旅游旺季，文旅部门更要做好预案与预警，在保障安全的前提下想方设法做好服务。不仅要时刻绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，也要坚持常态化精准防控和局部应急处置的有机结合，轻易不对全行业实行“一刀切”。唯有如此，孩子们才能有一个美好且安全的毕业旅行。

（作者：张焱）

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