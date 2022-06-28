“特岗教师”话题冲上社交媒体热议话题榜。近日，教育部办公厅、财政部办公厅联合印发《关于做好2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》，明确今年全国计划招聘特岗教师6.7万人，并要求切实强化特岗教师待遇保障。这标志着今年义务教育阶段中央“特岗计划”招聘工作正式启动。

作为中央扶持中西部农村教师队伍最重要的政策之一，自2006年实施以来，“特岗计划”已经为中西部教育累计招聘了逾百万名教师，覆盖3万多所中西部农村学校。依托中央财政支持和政策保障，特岗教师的工资、编制、待遇和权益等得到自上而下的保障，体现了国家对中西部教师队伍建设的重视。

近年来，许多基层项目因为岗位缺口较大，人员需求较多，成了高校毕业生重要的就业选择项。特岗教师加上“三支一扶”，再加上此前公布的大学生志愿服务西部计划，今年三项基层服务项目仅全国项目招募规模就将超12万人。

大学生往基层走，往乡村去，体现出不少年轻人对乡村有一定的接受度，对农业农村农民有比较深的感情，就业选择面比以前有了较大拓展。以特岗教师为例，在乡村服务3年，时间并不算长，但特岗教师所在的地方是实实在在的乡村，3年不调岗，也是要对乡村有一定的感情才能坚持下来的。

近几年，国家对于乡村教师的投入力度和保障力度不断增加。今年4月份，教育部有关负责人就指出，对乡村教师在职称评聘上实行特殊支持，“定向评价、定向使用”，中高级岗位总量控制、比例单列。让乡村教师安居乐业，加强教师周转宿舍建设和住房保障力度，努力实现乡村教师在学校有周转宿舍、在县城有稳定住房。此外，今年教育部还把加强工资待遇保障，提高教龄津贴标准，落实好乡村教师生活补助政策，逐步提高乡村教师待遇，支持艰苦边远地区改善乡村教师周转宿舍列入年度工作要点。所以对于将近300万的乡村教师来说，这些政策是保障，更是认可和鼓励。

不过对于乡村教师而言，外部再大的投入和支持，也只是让乡村教师能够下得去、留得住，而问题的关键还在于教得好。因此，一方面，国家要持续加大投入力度，“栽下梧桐树，引得凤凰来”；另一方面，激发乡村教师的内生动力和教育情怀，克服困难和职业倦怠，把乡村教师这份职业变成事业，把这个岗位变成责任，这样才能精益求精地去改善教学、加强育人，把乡村的孩子培养好，助力乡村振兴。

乡村教师过去在农村被尊称为“先生”，乡村学校不仅是乡村的教育中心，而且是文化中心，是提振一乡一村精神，涵养一方民众气质的关键因素。陶行知说，“乡村学校应当做改造乡村生活的中心”“乡村教师应当做改造乡村生活的灵魂”“乡村教师必须有农夫的身手，科学的头脑，改造社会的精神”“乡村教师应当用科学的方法去征服自然，美术的观念去改造社会”。所以，选择了乡村，也就选择了更大的天地，更大的责任。对于乡村教师而言，情怀要比海还深，责任则比山还重，这样才能把乡村教育融入乡村建设行动，也才能真正把孩子们教好，成为教导乡村孩子为学、为事、为人的大先生，照亮乡村的文明路。

（作者：罗容海，系北京师范大学副研究员）

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