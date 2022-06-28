师德师风建设，关乎党对学校的领导、关乎全面贯彻党的教育方针，关乎中国特色社会主义事业薪火相传。习近平总书记在中国人民大学考察时强调：“培养社会主义建设者和接班人，迫切需要我们的教师既精通专业知识、做好‘经师’，又涵养德行、成为‘人师’。”构建高质量教育体系、建设教育强国，必须加强师德师风建设，着力打造一支政治素质过硬、业务能力精湛和育人水平高超的优秀教师队伍。

突出政治标准的首要地位

为谁培养人、培养什么人、怎样培养人始终是教育的根本问题，也是每个时代、每个国家教育发展的重大主题。“国将兴，必贵师而重傅”，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，党和国家事业发展对教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。习近平总书记指出，要“坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务”“努力培养担当民族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。这无疑深刻指出了教师作为筑梦人的神圣职责。全力培养社会主义建设者和接班人，教师为党育人的初心不能忘，为国育才的立场不能改，要努力做精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者。教师是立教之本、兴教之源。说到底，评价一名新时代的好老师，首先要看的是政治标准，看心中是否有国家和民族，是否意识到肩负的国家使命和社会责任，这也是作为新时代人民教师应有的大德。

新时代的广大教师，要牢记政治使命，强化政治责任，自觉做到理想信念坚定、政治素质过硬，始终同党和人民站在一起，胸怀中华民族伟大复兴的战略全局，着眼中国特色社会主义事业薪火相传，坚持党的全面领导，坚持马克思主义指导地位，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，秉承教育“四个服务”理念，努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者，努力培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义事业奋斗终生的有用人才。

明确职业道德的高线要求

教师的职业特性决定了教师必须是道德高尚的人群。对教师提出高标准、严要求，既是对学生负责，也是对民族负责。“师者，人之模范也”，师德往往成为社会公德的标杆。师德建设不只是强调底线约束，更为重要的是树起道德高线。教师具有多样化的职业角色，既是传道授业解惑者，又是管理者、示范者和研究者。师德不仅仅是一般的道德要求，它是教师这个行业的特殊道德要求，是一般社会道德在教师职业中的特殊体现。好老师首先应该是以德施教、以德立身的楷模。习近平总书记强调：“老师应该有言为士则、行为世范的自觉，不断提高自身道德修养，以模范行为影响和带动学生，做学生为学、为事、为人的大先生，成为被社会尊重的楷模，成为世人效法的榜样。”这充分体现了对师德建设的高度重视，是着眼教师职业特质、学生成长规律和社会公众期待对师德提出的高线要求，体现了新时代赋予师德的新内涵。

师德需要教育培养，更需要老师自我修养。新时代的广大教师，要自觉加强师德修养，着力提升职业道德水平，深入学习习近平总书记关于师德师风建设的重要论述，认真落实新时代教师职业行为十项准则，严格自我约束、规范职业行为、强化道德自觉，明大德、守公德、严私德，敬重学问、严于律己、为人师表，提升道德品质，坚守精神家园，守住人格底线，带头弘扬社会主义核心价值观，进一步增强立德树人、教书育人的责任感和使命感。同时，要大力学习弘扬中华优秀传统文化，深入感悟蕴含其中的思想观念、人文精神、道德规范，培根铸魂，启智润心，以自己的人格魅力和学识风范教育感染学生，做到以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，自觉作为学为事为人的表率，做让学生喜爱的人。

丰富爱生情怀的深刻内涵

爱是教育的永恒主题。古往今来，教育是培养人的崇高事业，也是充满爱的伟大事业，教师要带着感情、责任和奉献浇灌学生、培养学生，没有爱心的人不可能成为好老师。党的十八大以来，习近平总书记语重心长地谈道，教育是一门“仁而爱人”的事业；好老师应该是仁师。习近平总书记多次在不同场合指出，爱是教育的灵魂。在中国人民大学考察时，习近平总书记强调：“广大教师要严爱相济、润己泽人，以人格魅力呵护学生心灵，以学术造诣开启学生智慧，把自己的温暖和情感倾注到每一个学生身上，让每一个学生都健康成长，让每一个孩子都有人生出彩的机会。”这为广大教师如何更好成长为有爱心、有责任、有情怀的好老师提出了新的更高要求、指明了奋斗方向。

没有爱就没有教育。新时代的广大教师，要切实增强职业荣誉感，始终保持对教育的炽热情感，以仁爱之心投身教育事业，心中始终装着学生，爱学生，时刻铭记教书育人的责任使命，以情动人、以情育人、以情化人，把对家国的爱、对教育的爱、对学生的爱融为一体，甘当人梯，做一名有温度的好老师。对所有学生一视同仁，带着欣赏和鼓励的目光帮助学生成长，努力让每一个学生都能享受成功的喜悦。对学生多一点尊重和理解，善于发现学生的长处和闪光点，对学生成长过程出现的问题、存在的不足要给予宽容，热情帮助解决、提供精心指导，让学生充满阳光、快乐学习、自信成长，努力成为学生健康成长的指导者和引路人。

拓展学习践行的实践路径

落实立德树人根本任务，不仅要传授知识、培养能力，寓价值观引导于知识传授和能力培养之中，重要的是帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观，这也是全面推进课程思政建设的核心要义所在。推进全员全程全方位育人，每一位教师都要承担好育人责任，各方力量同向同行，形成协同育人效应。习近平总书记指出，要“深入研究和解决好为谁教、教什么、教给谁、怎样教的问题”。不仅要提高学生的知识水平，而且要培养学生的思想道德素养。同时，要形成高水平人才培养体系，把思想政治工作体系贯通于学科体系、教学体系、教材体系、管理体系。健全立德树人落实机制，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，从根本上解决教育评价指挥棒问题。这一方面更加凸显了教师的育人责任，须以高尚道德教育引导学生成长成才，另一方面要深化改革创新，须为教师创设安心舒心静心的从教环境。

道德之于个人、之于社会，都具有基础性意义，做人做事第一位的是崇德修身。新时代的广大教师，要聚焦培养堪当民族复兴重任的时代新人，进一步强化育人意识，提升育人能力，深入挖掘课程所蕴含的思想政治教育资源，注重培养学生的政治认同、家国情怀、文化素养、道德修养，不断提升课程思政建设的意识和能力。着眼全员全程全方位育人，以树人为核心、以立德为根本，遵循思想政治工作规律、教书育人规律和学生成长规律，把思想政治教育贯穿人才培养全过程，教育引导学生做到品德润身、公德善心、大德铸魂。

（作者：苏寄宛，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、首都师范大学教师工作部部长兼教师发展中心主任）

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