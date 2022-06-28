6月27日，山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏等八个省（区）陆续公布高考改革方案，八省（区）明确于2022年全面启动高考综合改革，于2025年整体实施。

四川：取消文理分科，启动“3+1+2”模式

四川省教育厅6月27日在四川成都召开高考综合改革新闻通气会。四川省人民政府近日印发《四川省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》。

根据改革方案，四川“新高考”不再分文理科，改为采用“3+1+2”模式：“3”为语文、数学、外语3门全国统一考试科目；“1”为首选科目，考生从物理、历史2门科目中自主选择1门；“2”为再选科目，考生从思想政治、地理、化学、生物4门科目中自主选择2门。

四川将从2022年秋季入学的普通高中一年级学生开始，全面实施普通高中学业水平考试。普通高中学业水平考试分为合格性考试（简称合格考）和选择性考试（简称选择考）。合格考成绩是学生毕业、普通高中同等学力认定和普通高考报考资格审查的主要依据；选择考成绩作为普通高等学校招生录取的依据之一。

内蒙古：从2022年秋季入学高一学生开始实施

6月27日，内蒙古自治区政府新闻办举办“内蒙古自治区高考综合改革”新闻发布会，《内蒙古自治区深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》正式印发，从2022年秋季入学的高中一年级学生启动实施高考综合改革。

内蒙古自治区教育厅相关负责人介绍，高考综合改革主要包括四个方面内容：一是完善普通高中学业水平考试制度；二是规范普通高中学生综合素质评价制度；三是深化统一高考考试招生改革；四是推动高等职业院校分类考试招生改革。到2025年，基本形成分类考试、综合评价、多元录取的高校考试招生制度，健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制。

内蒙古自治区实施“新高考”后，普通高考考试科目不再分文理科，而是实行“3+1+2”模式。与现行依据全国统一高考成绩的高校考试招生模式不同，2025年开始，普通高校考试招生采取“两依据、一参考”模式，一是依据全国统一高考的语文、数学、外语3门科目成绩，二是依据高中学业水平考试的3门选考科目成绩。将高中学业水平考试成绩作为高校招生的重要依据，是“新高考”的一大亮点，旨在引导学生认真学习每一门课程，避免发生严重偏科，并为高校选拔人才创造条件。

陕西：“院校专业组”方式实行平行志愿录取

根据陕西省政府印发的《陕西省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》，在深化普通高等学校考试招生改革方面，陕西省将从2022年秋季入学的高中一年级学生起实行“3+1+2”模式，2025年进行整体实行。

考生总成绩由３门统一高考成绩和３门普通高中学业水平选择性考试成绩构成，满分750分。其中，３门统一高考科目使用原始成绩计入考生总成绩，每门满分150分；选择性考试中首选科目（物理或历史）使用原始成绩计入考生总成绩，每门满分100分；再选科目按等级分计入考生总成绩，每门满分100分。

在招生录取方面，自2025年起，除提前批次外，分本、专科两个批次录取。普通高校招生按物理科目组合、历史科目组合两类，分列招生计划、分别划线、分别投档，采用“院校专业组”方式实行平行志愿录取。

宁夏：体现以学生发展为中心的改革导向

宁夏自2025年起，普通高等学校将依据考生的全国统一考试成绩和普通高中学业水平考试成绩，参考普通高中学生综合素质评价，择优录取，简称“两依据、一参考”。在考试科目方面，全国统一考试科目为语文、数学、外语3门，不分文理科，使用全国卷。选择性考试科目由考生根据高校选科要求，结合自身特长兴趣，首先在物理和历史中选择1门，再从思想政治、地理、化学、生物学中选择2门，即“3+1+2”模式。

“这次高考综合改革，充分考虑宁夏原有高考模式、基础教育发展水平、高等教育和学科专业布局，考生可以根据个人志向、兴趣爱好、自身优势，做好生涯规划、选择考试科目，尊重学生的个性差异，扩大学生的学习自主选择权，体现了以学生发展为中心的改革导向。”宁夏教育厅党组书记、厅长王成峰说。

在本次高考综合改革中，历史或物理按卷面原始分计入考生总成绩，而思想政治、地理、化学、生物学要实行等级赋分。“思想政治、地理、化学、生物学4门再选科目，分别对应物理、历史两个类别，有6种组合、6个群体，每个群体之间再选科目不同、考试人数不同、各再选科目试题难易程度不同，所以这4门再选科目的原始分不具有可比性。”宁夏教育考试院院长夏鑫告诉记者，之所以这么改，就是要解决唯分数论、一考定终身等问题，促进高中阶段学校深入推进素质教育，切实提高教育质量、办学质量。

（本报记者 刘岩、李晓东、张哲浩、高平、王建宏、张文攀、周洪双、李洁、王潇）

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