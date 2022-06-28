近日，记者从西安电子科技大学段宝岩院士带领的“逐日工程”研究团队获悉，世界首个全链路、全系统的空间太阳能电站地面验证系统顺利通过专家组验收。这一验证系统突破并验证了高效率聚光与光电转换、微波转换、微波发射与波形优化、微波波束指向测量与控制、微波接收与整流、灵巧机械结构设计等多项关键技术。

由几位院士组成的专家组一致认为：该项目成果总体处于国际先进水平，其中欧米伽光机电集成设计、55米传输距离的微波功率无线传输效率等主要技术指标位居国际领先水平。该成果对我国下一代微波功率无线传输技术、空间太阳能电站理论与技术的发展具有支撑性、引领性作用，应用前景十分广阔。

“逐日工程”空间太阳能电站地面验证系统位于西安电子科技大学南校区，主要包括五大子系统：欧米伽聚光与光电转换、电力传输与管理、射频发射天线、接收与整流天线、控制与测量。其工作原理是根据太阳高度角确定聚光镜需要倾斜的角度，在接收到聚光镜反射的太阳光后，由位于聚光镜中心的光伏电池阵将其转化为直流电能。随后，通过电源管理模块，四个聚光系统转换得到的电能汇聚到中间发射天线，经过振荡器和放大器等模块，电能被进一步转化为微波，利用无线传输的形式发射到接收天线。最后，接收天线将微波整流再次转换成直流电，供给负载。

“西安电子科技大学搭建的这个地面验证系统是全链路、全系统的，实现了从跟日、聚光、光电转换、微波发射到微波接收整流等的完整过程。”段宝岩介绍，这项研究工作可以为全链路、全系统空间太阳能电站所涉及的技术领域，提供一个良好的发展环境，并可通过对供能方式的个性化微调，进而实现设计的再度创新。（记者李洁、张哲浩）

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