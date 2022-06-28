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学中医的香港年轻人

2022年06月28日08:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为冯志伟在南京中医药大学图书馆学习。
　　新华社记者 陆华东

　　6月中旬的大学校园，不少学生已经结束期末考试，收拾行囊准备回家。南京中医药大学大四学生冯志伟却没有着急回香港看父母，而是开始实习，希望在实践中感受中医魅力。

　　1997年，香港回归祖国。3年后，冯志伟在香港出生。“我以前觉得中医疗效慢，只有老年人才会看中医。15岁那年，一次流感让我很困扰，看过西医也不见好转。后来我到一个中医诊所就诊，没想到3天就好了。”冯志伟说，这让他对中医产生了浓厚兴趣，还专门买了一本中医相关书籍翻看。当发现有不少内容看不懂时，他萌生了来内地学中医的念头。

　　2018年，冯志伟在多方查询、考虑后，最终决定来南京中医药大学学习。正式开始学习后，冯志伟才真正感受到中医的博大精深。从最初的中医基础理论课，到后来的针灸等课程，4年的学习，他从一个“门外汉”开始逐步“入门”。

　　“很多中医原著需要比较好的古文功底才能阅读。另外，这些中医著作往往蕴含着丰富的哲理，需要慢慢领悟体会。学起来确实不容易，但是每弄懂一个医理，又会令人兴奋。”冯志伟说，他的进步离不开老师们的倾囊相授。

(责编：何淼、熊旭)

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