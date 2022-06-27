六月蝉鸣又起，青衿之志可期。即将离开校园的2022届毕业生，陆续迎来了大学生涯的“最后一课”——毕业典礼。迈入社会，人生旅程如何开启？山长水远，面对挑战如何战胜？徘徊歧路，怎样才能忠于初心？不负青春，如何担当国之大任？



星空之下，山海之间，向光而行，奔赴远征。离别之际，来自校长的“最后一课”为学子们送上了“行路锦囊”。带着这份守望与祝福，勇敢奔赴山海吧！相信所有毕业生，纵使前路漫漫，路远迢迢，亦能一帆风顺，一往无前。

6月23日，对外经济贸易大学2022届毕业生毕业典礼于线上举办，近4600余名学生共聚“云端”。对外经济贸易大学校长夏文斌作了题为《奋楫笃行 臻于至善》的致辞。

夏文斌向全体毕业生提出希望：一是扎根中国大地，奋力建功立业；二是练就过硬本领，铸就坚强信念；三是拓宽国际视野，勇立时代潮头。

他希望贸大学子能够带着贸大的“人生理想”，在各自的岗位上，将家国情怀和国际视野统一起来，自觉肩负起联通中外的重要使命，以平等互利、自信自强的态度，争做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，向世界讲好“中国故事”，向国家汇聚全球声音，为构建和谐有序中外关系建言出力，为推动人类命运共同体建设书写崭新篇章。

对外经济贸易大学校长夏文斌。校方供图

以下为对外经济贸易大学校长夏文斌题为《奋楫笃行 臻于至善》的致辞节选——

奋楫笃行 臻于至善

——在2022届毕业典礼上的讲话

对外经济贸易大学校长 夏文斌

亲爱的2022届毕业生，尊敬的各位家长、老师们：

大家上午好！

今天是一个特殊的日子，是贸大学子收获丰收、收获喜悦的日子，是贸大学子珍重道别、砥砺前行的日子。今天，2114名本科生、2467名研究生将从“惠园站”始发，向着远方、向着梦想、满怀期待的开启一段全新旅程。在此，我谨代表学校，向你们表示最热烈的祝贺！向悉心培育你们的父母和老师，向关心、关注和关爱惠园学子的社会各界力量致以最衷心的感谢！

此时此刻，我要向所有2022届毕业生表示最深深的敬意。不平凡的时光，造就了不平凡的你们。疫情之下，你们经历了云课堂、云答辩、云实习、云就业。古人说，“大人者，不失其赤子之心”，你们克服了重重困难，用热情、耐心、严谨的治学精神和踏实的理论实践，共同闯过了一道道成长的关卡，努力成就了一个个人生的进步。

回首贸大数年，我们一起与时代同行，一起见证了众多的历史时刻。2018年，我们迎来改革开放40周年，在每一个贸大人融入祖国改革开放的征程中，我们见证了时代进步的力量；2019年，我们迎来新中国成立70周年，在每一个贸大人的坚定眼神中，我们见证了祖国的自强和自信；2020年，我们打响了疫情防控阻击战，在每一个贸大人无所畏惧的担当中，我们见证了中国精神和贸大情怀；2021年，我们迎来党的百年华诞，迎来了脱贫攻坚战的全面胜利，在每一个贸大人匆匆的脚步中，我们见证了报效祖国的磅礴力量；2022年，我们迎来了举世瞩目的北京冬奥会，在每一个贸大冬奥志愿者身上，我们见证了中国青年的青春荣光。

回首贸大数年，我们一起与学校共进，见证了学校事业发展的一次次进步。学校始终坚持以立德树人为根本任务，在人才培养、科学研究、文化传承与创新、社会服务、国际交流与合作等方面取得了新突破。在“双一流”建设第一阶段评估中，学校获得了充分肯定；应用经济学成功入选新一轮“双一流”建设学科，为学校实现建设具有国内外重要影响力和鲜明办学特色的世界一流大学夯实了基础，也开启了新征程。

去年，我们迎来建校70周年，成为学校发展史上又一个里程碑。我相信，每一位贸大学子都在为母校感到骄傲和自豪，母校更为你们感到自信和荣光！

亲爱的同学们，面对百年未有之变局，你们用贸大人的专业能力，贸大人的责任担当，用青春来告白祖国。今年，我们有80%以上的毕业生在国家战略地区、战略行业就业，60位毕业生选择到基层担任选调生，195名毕业生奔赴西部地区就业，674名本科毕业生在贸大、北大、清华等国内名校继续深造，449名本科毕业生远赴牛津大学、耶鲁大学等世界顶尖名校留学，毕业生中7人进入国际组织实习任职。

其中，国际经济贸易学院2018级本科生金小娜同学，作为一名少数民族党员，时刻将党和人民的需要放在心上，在校期间总体志愿时长超过一千小时。在北京2022冬奥会及冬残奥会期间，担任国家游泳中心体育领域志愿者小组长，带领运动员管理服务组志愿者圆满完成志愿工作任务。未来，她将作为第24届研究生支教团贵州分团团长，到“祖国最需要的地方”发挥贸大学子的能量光芒。

国际商学院2020级硕士研究生彭小益同学，本科毕业后曾参与西部计划去往甘肃贫困县支教。今天以研究生身份再次从贸大启航，她选择通过选调回到家乡，回到基层，高扬理想风帆，立志强国伟业，让青春在实现中华民族伟大复兴的中国梦中绽放光彩。

国际关系学院2018级本科生李霄雨同学，四年来学习有方、努力进取，曾被选拔至联合国儿童基金会驻华办事处实习，用生动的个人实践，展现了贸大学子立足祖国、放眼世界的坚定信念。毕业后她也将远赴芝加哥大学公共政策专业深造，继续在国际舞台展现中国青年学子的精神风貌。

当然，贸大的品格、贸大的风貌也在每一个“你”的身上展现，在重要服务保障工作中；在国际“主场外交”现场，在国家、在社会、在学校呼唤的各个领域，你们主动承担起社会责任，累计创造了近30万小时的志愿时长。你们走访红色地标，走进田间地头，探访小微企业，献智乡村振兴，将理论学习和专业实践充分结合，收获了全国专项实践活动优秀实践团队称号在内的多项荣誉。把个人的理想追求融入到党和国家事业之中，用爱和温暖展现了贸大的青春担当，以实际行动践行了“请党放心 强国有我”的青春誓言。

亲爱的同学们，一代人有一代人的使命，一代人有一代人的长征，在你们即将启程远航之际，我还有几句心里话与你们共勉。

一是希望你们扎根中国大地，奋力建功立业。

希望同学们能够继续坚定理想信念，心怀“国之大者”，将我们党百年奋进路上的优秀基因内化于心，外化于行，到基层一线去，到艰苦地区去，到祖国和人们最需要的地方去“担苦、担难、担重、担险”。满怀干事创业的激情，在全面建设社会主义现代化国家新征程中勇当开路先锋、争当事业闯将。

二是希望你们练就过硬本领，铸就坚强信念。

同学们，当理论走出书本，这就需要我们在实践中把前沿知识学懂弄通，补足能力短板，从容应对新领域的挑战，积极面对社会、行业发展的检验。

希望你们能够在未来的奋斗路上，脚踏实地、勤勉实干，拒绝“躺平”，永远对知识充满渴求，永远对生活抱有热情，永远对明天抱有期待，永远对同伴抱有关怀。把人生的路走稳走实，努力在每一个平凡的岗位上创造不平凡的业绩。让优秀的制度、舒适的环境、成功的经验成为促进你们思考与革新的不竭动力，让家人的支持、母校的关怀、国家的期待成为你们在广阔舞台上施展才华的重要支撑。

三是希望你们拓宽国际视野，勇立时代潮头。

希望贸大学子能够带着贸大的“人生理想”，在各自的岗位上，将家国情怀和国际视野统一起来，自觉肩负起联通中外的重要使命，以平等互利、自信自强的态度，争做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，向世界讲好“中国故事”，向国家汇聚全球声音，为构建和谐有序中外关系建言出力，为推动人类命运共同体建设书写崭新篇章。

悄悄是别离的笙箫，可宁静的夏日校园却让我们的离情别绪无处安放。惠中大道上那些可爱的、欢腾的、匆匆跑过的身影，依稀还在昨日。

亲爱的同学们，不愿道离别，可离别却已悄然来到眼前。前路漫漫，愿你们永远朝气蓬勃、永远胸怀希望！永远走在路上、永远斗志昂扬！此去经年，愿你们能够“用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏”，将贸大品格带往祖国各地，将中国精神传向五湖四海。

同学们，祝你们前程似锦！春秋冬夏，惠园敬盼佳音。

(责编：孙竞、熊旭)