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第二届国家开放大学在线油画教学成果展举办

2022年06月27日20:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月27日电 （记者郝孟佳）为呈现社会大众丰富多彩的文化生活，展示国家开放大学在线油画艺术教学成果，25日，第二届国家开放大学在线油画教学成果展举办。

白莉（梦幻中的阳光)《祈福》 国家开放大学供图

陈虹（米其林）《落霞》 国家开放大学供图

自2019年以来，国家开放大学推出了面向成年学习者的在线油画课程。在线油画课程利用多平台学习终端，精心打造深入浅出的视频学习内容，组建专业的在线学习支持服务团队，运行三年来取得了优异的教学成果。截至2022年1月，课程注册学员已达3.6万余人，在全国各地开展了丰富多彩的线下研修活动，出现了一批优秀绘画作品，获得了社会广泛关注。

丁薇（薇澜）《大红门》 国家开放大学供图

韦英 （英子）《陌上花》 国家开放大学供图

在前期教学实践和成果的推动下，国家开放大学在线油画课程继续吸引着广大成年学习者的积极参与，优秀的课程作品不断涌现。“第二届国家开放大学在线油画教学成果展”汇聚了在线油画课程中，46位从零基础进入提高进阶班的学员作品。经过六个月的提高进阶班学习，学员们基本形成了画家的思维模式，从临摹进入了自由创作之艺术境界，参展作品呈现出在技法不断精进的前提下尽显所思所愿的特点，体现出相当的专业水准，代表了国家开放大学在线油画课程的教学成果精粹。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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