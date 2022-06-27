记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

巍巍金陵，灼灼工大。南京工业大学与南京这座历史文化名城一样，有着深厚的底蕴，至今已弦歌百年，走过了整整120年的办学历程。学校前身中的一脉，南京化工大学，与南京大学、东南大学同宗同源，可以溯源到1902年张之洞创办的三江师范学堂；而另一脉南京建筑工程学院，则源承同济，发源于1915年的同济医工学堂机师科。2001年，南京化工大学与南京建筑工程学院，强强联合，组建了今天的南京工业大学。发展至今，南京工业大学已经成为一所跨工、理、管、经、文、法、医、艺、教9个学科门类的综合性大学，拥有11个学部，28个学院，各类学生3.8万余人。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？

南京工业大学：2022年，学校本科招生将呈现“四重变化”。第一，增加“首选物理，再选化学或生物”招生专业组。

第二，机器人工程、智能建造、柔性电子学、储能科学与工程、历史建筑保护工程等五个新工科专业首度招生。

第三，成立应急管理学院，实现应急管理类本科生招生专业全覆盖。今年，学校新增应急管理、应急技术与管理、应急装备技术与工程、化工安全工程、防灾减灾科学与工程等五个应急管理领域专业，成立了应急管理学院，统筹化工、材料、机械、安全、控制、管理等学科力量，培养应急管理专门人才。

第四，学校依托优势学科与国家级协同创新中心，于2013年在全国率先成立了首个“2011学院”。2022年，学校2011学院再增加化学和机器人工程两个拔尖创新人才班招生专业，学院拔尖创新人才班招生专业达到6个，年招生规模近200人。学院实行“全程导师制，全员书院制”，采用双语教学，“本、硕、博”联动培养拔尖创新人才，满足考生对于“个性化、小班化、全球化”培养模式的需求，为培养复合型拔尖创新人才打下坚实基础。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

南京工业大学：新高考“专业（组）+学校”志愿填报模式下，越来越多的考生将“学科特色和专业优势”作为选择大学的重要考量因素。在教育部第四轮全国高校学科评估中，学校化学工程与技术学科获得A等级，材料学科、安全学科为B+等级。安全科学与工程学科，动力工程与热物理，土木工程，轻工技术与工程，控制科学与工程，环境科学与工程、城乡规划学、药学等学科处于全国高校前列。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

南京工业大学：学校今年面向全国30个省份，通过普通批次、综合评价招生、国家专项、地方专项、艺术类、高水平运动队和运动训练单招等多元路径招收全日制本科生6700多人。学校充分考虑经济社会发展、国家战略和区域人才需求等因素，科学安排各省份、各专业的招生计划，欢迎各省考生积极关注并报考南工大。

学校招生录取政策设定科学，高考改革省份落实选考科目要求，各专业志愿之间不设级差；学校调档比例较小，不超过1：1.05。学校也承诺，所有考生只要专业服从调剂，进档不退；学校录取专业不受考生应试的外语语种限制。

对于如何填报高考志愿。一是审视。审视个人兴趣与学业特长，审视国家和社会未来需求，审视高校及学科优势特色。综合以上三个方面，首先确定大致的院校和专业学习目标意向。二是考量。在确定了大致的专业方向之后，考量自己的成绩水平和排名位次。三是笃定。大家要充分相信自己的未来规划与道路选择，相信高校的院校专业组设置，同时坚定的服从专业调剂，保证首先能够进入理想中的大学。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

南京工业大学：学校充分尊重考生的专业兴趣与志愿，将学习自主权交还给学生，实行宽松的转专业政策，不设转出门槛。在每学年第二学期发布转专业方案，绝大多数专业要求学分绩点合格，并完成先修课程学习，即可自由申请转入。有转专业意愿的同学，届时可以关注学校学分认定办法，允许学生修读校内外相关专业课程、在线课程，其学分经认定可以替换本专业部分课程学分。

学校与英国剑桥大学等知名高校开展学生交流项目，设立了本科生境外交流专项奖学金，鼓励资助在校学生到境外高校参加3个月及以上时间的交流学习。所有课程专业排名前百分之二十的学生，都有机会保送至各大名校或本校攻读硕士研究生。

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