记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

温州肯恩大学是一所具有独立法人资格的中美合作大学。2014年3月31日，国家教育部批准正式设立温州肯恩大学。2018年6月，教育部、浙江省第一次部省会商明确“将温州肯恩大学列入中外合作办学示范性重点建设对象，支持建设国际化、高水平大学”。2019年11月，学校获批开展外国硕士、博士学位教育。学校办学多项国际化指标居全国前列。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？

温州肯恩大学：2022年，学校全国总招生计划1050人。今年，学校在北京首年招生，招收包括金融学、会计学、国际商务等在内的本科专业共计5人。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业

温州肯恩大学：现有商务与公共管理学院、建筑与设计学院、人文学院和理工学院等四个学院4大学院，21个本科专业（含方向）。

学校有3个专业，入选浙江省“十三五”特色专业建设项目：国际商务、计算机科学与技术、视觉传达设计。3个专业入选省级一流学科建设项目：金融学（国际金融方向）、国际商务、经济学。8个专业入选省级一流本科专业建设点：金融学（国际金融方向）、市场营销（国际方向）、国际商务、英语、计算机科学与技术、数学与应用数学（数据分析方向）、生物科学（细胞与分子方向）、视觉传达设计。1个专业入选市级高校数学经济特色专业：数学与应用数学（数据分析方向）。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

温州肯恩大学：因为学校实施全英文教学，录取新生的外语语种须为英语。普通类专业考生英语单科成绩（满分150分）须达到110分及以上。学校有PIEP(英语强化项目)：学校于全体新生开学前，提供免费语言课程，学生将体验“全天浸润式”英语环境，并逐步熟悉适应美式教学，完全不用担心和害怕全英文教学会听不懂。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

温州肯恩大学：为充分考虑和尊重学生的兴趣和志向，学生可以充分运用自由转专业政策，入校后第一学期内可在学校当年招生的专业中自主选择，二次确定修读专业，转专业不受选考科目、文理、招生计划、招生省份限制。建筑学有条件转入，无条件转出。普通类专业和美术类专业不可互转。

新生在入校后第一学期内，可以自由转专业，所以一些专业如果并没有在北京招生，学校也鼓励学生先报考进入，然后通过转专业政策去往自己喜欢的专业。此外，如果在校生成绩良好，无违纪记录，可从大二学年起，赴美国肯恩大学交换学习一至五个学期。豁免语言成绩，并享受新泽西州州内学费标准。学生也可选择四年都在温州肯恩大学就读。

学校为新生准备了多种奖学金、包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、浙江省政府奖学金、院长奖学金、领导力或公共服务奖学金、文化、体育或艺术奖学金、海外学习奖学金、一鸣启智创新奖学金、校助学金等。

(责编：郝孟佳、熊旭)