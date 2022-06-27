记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

北京城市学院创立于1984年，具有颁发国家承认的研究生、本科学历学位资格，同时举办中职、高职专科教育。经过近40年发展，学校现有2个教学校区，10个本科学部（系），全日制在校生2万余人，教职工2千余名。建校以来，学校始终恪守为民办学的公益性宗旨，秉持“都市性、开放式、应用型”的办学定位；全面实施“适合教育、全人教育、有效教育、实用教育”的育人理念；着力打造城市建设、城市管理、城市经济、城市文化、城市公共服务五大领域的学科专业布局；全力构建能力全程式“四平台”实践教学体系，开展产教协同育人。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？

北京城市学院：2022年，学校本科招生计划五千余个，涉及10个学科29个门类，共五十余个专业，在全国29个省市自治区投放。

今年，艺术类本科新增了美术类的戏剧影视美术设计（人物造型设计）和非美术类的音乐教育2个本科专业。

普通类本科新增了跨境电子商务专业，培养具有互联网创新创业素养，了解数字贸易发展现状和大数据环境下新经济发展需求，具备较强的跨境电商运营能力、跨境电商营销与推广能力和跨文化沟通交流能力，能在外贸企业、跨境电商企业、互联网公司、各类事业单位及政府部门从事跨境电商经营与管理工作的复合型、高素质应用技术型人才。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

北京城市学院：学校秉承“政产学研用”的培养理念，经过近40年的探索，创建校企融通人才培养模式，目的就是最大化的缩短学生从校到岗的距离，更快更好的适应社会需求，并在其中找到自我，实现自我、突破自我。所以，学校一向非常重视校政行企的融通合作。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

北京城市学院：学校艺术类专业录取原则根据各省规定不尽相同，考生需要了解各省发布的规定，并认真阅读学校招生章程，以免出现志愿错填误报浪费志愿，美术类和非美术类的区别也很大。普通类专业中，翻译专业、英语专业只招收英语语种考生。其他专业不限语种，但非外语类专业的公共外语课为英语，不再单独安排其他语种的公共外语课程，请非英语类考生慎重报考。另外，表演（影视表演、模特表演）、学前教育、小学教育、护理学、航空服务艺术与管理根据专业教学计划、学习要求以及未来发展的需要，对体检有更多要求，也需要考生提前了解注意，若不符标准填报了志愿有可能被退档。音乐表演专业仅招收声乐和钢琴方向考生，所有美术类专业不招收色盲考生等。考生们一定要注意。

在报考方面要特别提醒考生，按照专业组实施平行志愿的省份考生，平行志愿的要义就在于分数优先、遵循志愿、一次性投档。请一定要注意校内或者专业组内是否服从调剂的问题。建议报考北京城市学院的考生，尽量填写“服从调剂”，特别是按组和专业填报的，要多填报几组自己选科适应的组。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

北京城市学院：进校后，其实学校的学习机会很多元，学校面向在校生全面推行辅修专业制度，鼓励学有余力的全日制本科学生，主修一个本科专业之外，辅修另外一个本科专业；学生入学后，在大一第一学期末、第二学期末、大二第一学期末，均有机会提出转专业申请，学校根据相关管理办法审核批复。要提醒考生，虽然有三次转专业机会，但是只能转一次。

学校高度重视家庭经济困难学生的学业和就业问题。为了保证学生顺利完成学业，学校建立健全了各类奖助学政策，包括奖学金、助学金、勤工俭学、国家助学贷款等。

(责编：郝孟佳、熊旭)