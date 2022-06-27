记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

北京工业大学创建于1960年，是一所以工为主，工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位，1985年成为博士学位授予单位，1996年通过国家“211工程”预审，正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月，学校正式进入国家一流学科建设高校行列。北京工业大学有光学工程、材料学、结构工程等3个国家重点学科。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？

北京工业大学：2022年，北京工业大学的焊接技术与工程、大数据管理与应用、光电信息科学与工程等3个本科专业首次招生。

焊接技术与工程按材料类（实验班）进行大类招生，依托材料学国家重点学科和材料科学与工程一级学科博士点，专业对应的二级学科材料加工工程经历近60年的积累和发展，已形成包括焊接材料、智能焊接装备、激光先进制造和增材制造等多个有特色的优势方向。

大数据管理与应用，依托于“管理科学与工程”国家一级学科博士点，建立以“大数据管理与商业分析为主”的多学科交叉应用为基础的知识体系，培养具有国际视野、创新意识、实践能力及高素质的高级复合型管理人才。

光电信息科学与工程，依托于“光学工程”“物理学”两个国家一级学科博士点，建立以光电信息为主、多学科交叉应用为基础的知识体系，涉及光学、信息、物理、材料等多个学科，锻炼具备担任光电信息科学与工程专业项目技术或管理工作负责人的能力。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

北京工业大学：整个的录取原则是“分数优先，遵循志愿”，不设专业级差，每个专业组内的专业之间也没有级差。政策性加分方面，除不做分省计划的招生类型外，学校实行的是调档加分、进专业不加分的原则。

普通类统招的单科要求方面：学校的中外合作办学专业，即北京-都柏林国际学院的专业，要求学生外语成绩不低于110分（满分150分）；面向京内生源的“外培计划”要求外语成绩不低于120分；英语专业只招收英语考生。

所有专业没有男女比例限制，没有近视度数的限制，根据专业（类）特点，一些专业（类）有色盲限报，或色盲、色弱限报的要求。

在报考方面，请考生和家长一定要看清选考科目要求。同一个专业，不同高校的选考科目要求可能不同；同一个高校，2022年的选考科目要求和之前也不一定相同。另外，请大家务必了解“平行志愿”的投档特点。特别对于普通批的报考，同批次只投一次档。对于专业数多于可填数的专业志愿组来说，务必填写服从调剂。否则可能会造成“滑档”。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

北京工业大学：如果学生对自己的录取专业不满意，在学校是可以申请转专业的。除了在招生、入学时有特别约定的学生，如国家有相关规定或者录取前与学校有明确约定的、定向、委托培养、体育特长班、双培外培执行期间的学生、休学保留学籍期间，三年级以上学生外，其他学生都可以申请。转专业政策可以概括为“转出零门槛，转入有条件”。学生向录取学院提出申请，满足目标学院和专业的接收条件，通过接收学院的考核，经公示无异议后即可。学生可在大一、大二年级春季学期按照学校统一安排自主申请。

学校建有完备的“奖、助、贷、勤、补、偿”资助体系，全方位保证家庭经济困难学生成长成才。新生入学时设有“绿色通道”，以保证家庭经济困难的新生顺利入学。

(责编：郝孟佳、熊旭)