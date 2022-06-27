记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学，是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校，是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理协调发展的多科性、研究型大学，是信息科技人才的重要培养基地。2017年和2022年在第一轮和第二轮“双一流”评选中，学校均入选“双一流”建设高校，“信息与通信工程”和“计算机科学与技术”入选“双一流”建设学科。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化和亮点？

北京邮电大学：今年，学校计划招生3757人，较往年略有增加。学校的未来学院集聚了四个最具优势特色专业：通信工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、网络空间安全，按计算机类（元班）、电子信息类（元班）两个大类招生。实验班采用弹性化“长学制”，实施本硕博贯通培养，也就是说元班的学生凡是完成实验班本科阶段课业要求的学生，均可在集成电路、新一代信息通信技术、网络空间安全、关键软件等国家急需人才领域的学科或专业范围内获得保研资格；并在同等条件下优先以硕博连读方式攻读博士研究生。

今年，学校新设立玛丽女王海南学院并开始招生，招生专业为信息与计算科学（中外合作办学），招生计划安排60人，面向16个省份投放了招生计划，在高考改革省份单设专业组，在非高考改革省份单设投档代码。

同时，学校在京培养的中外合作办学专业在电信工程及管理（中外合作办学）和物联网工程（中外合作办学）两个专业的基础上，新增电子信息工程（中外合作办学）、智能科学与技术（中外合作办学）两个专业。通过打造北京、海南、伦敦“两国三地”联动的国际化高层次人才培养平台，实施跨学科融合创新的 ICT国际化人才培养模式，培养具有爱国情怀、国际视野、术业精良、能力突出、适应全球化竞争环境的高素质创新人才和行业领军人才。

学校今年还新增空间信息与数字技术、密码科学与技术两个专业，为空间信息通信、空间信息数字应用领域和密码安全领域培养高素质专业技术人才和领军型后备人才。同时，“智能医学工程”专业今年开始招生，将人工智能与医学交叉融合，培养信、医、理、工融合交叉创新复合型人才。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业

北京邮电大学：目前，学校学科涵盖了理、工、文、法、经济、管理、艺术等7个学科门类，初步形成了信息学科优势突出、工管文理相互支撑的多科性学科架构。在教育部第四轮学科评估中，学校的信息与通信工程、计算机科学与技术以及电子科学与技术三个一级学科被评为A类学科。2019年，学校信息材料科学与工程、网络空间治理入选北京高校“高精尖”学科。2021年，计算机科学拔尖学生培养基地成功入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。

在专业方面，学校已有16个专业入选国家级一流本科专业建设点，7个专业入选省级一流本科专业建设点，国家级和省级一流本科专业建设点的专业覆盖全校超过70%的本科学生。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

北京邮电大学：今年的招生录取规则和往年相比基本变化不大。对于除高校专项计划、少数民族预科、港澳台侨联招、高水平艺术团等特殊类型招生以外的平行志愿投档批次，在考生身体健康状况检查合格的情况下，如果考生服从专业调剂，学校提档后不退档。学校也会根据各省生源情况和考生报考情况，适当调整招生专业计划，以让更多的考生能够满足专业志愿。

招生录取时，学校将根据各省（自治区、直辖市）招生计划和生源情况确定调档比例，在实行平行志愿的省份和批次，调档比例一般控制在招生计划的105%以内。

对于省级招办认可的政策性加分，由各省级招办按照规定加分投档，在安排专业时，以考生不含加分的高考文化课分数为主要录取依据。

学校不设置专业志愿间分数级差，除内蒙古自治区外的其他省份实行分数优先的原则。在内蒙古自治区实行专业志愿优先的原则。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

北京邮电大学：学校对于大部分专业实施转专业申请零门槛政策，也就是“转出不设限，转入有考核”。让学生们有机会根据自己的兴趣、特长和爱好选择适合自己的专业，大一上学期结束和大一下学期结束时，分别有一次申请转专业的机会。其中，高水平运动队、艺术类专业学生不得申请转专业，中外合作办学专业的学生不得申请转专业，其他非中外合作办学专业的学生不得申请转入中外合作办学专业。

为激励学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展，学校制定了完善的奖学金体系。包括国家奖学金、国家励志奖学金、学校一二三等奖学金、社会赞助奖助学金以及其他的一些荣誉奖项。近几年，我校每学年本科学生奖学金覆盖率近60%。

此外，家庭经济困难的学生入学时可以通过“绿色通道”缓交学费，先行入学并获得生活补助。入学后，来自低收入家庭的学生可申请国家助学贷款、国家助学金、临时困难补助、服兵役学生国家教育资助以及勤工助学岗位，通过国家、学校的资助以及自己的努力让自己顺利完成学业。

同时，学校会通过大数据分析每学期学生在校消费情况，对消费远低于全校平均水平的部分学生实施隐形资助，发放餐补960元，直接发放至学生一卡通。

(责编：郝孟佳、熊旭)