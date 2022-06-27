记者郝孟佳

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

西南石油大学是国家“双一流”建设高校，面向全国一本招生。学校是一所以工为主、文理工学科协调发展的多科性综合性大学。学校石油与天然气工程学科优势突出，并列全国第一，工程学、化学、材料科学、地球科学等学科处于世界高水平行列，化学工程与技术、地质资源与地质工程、机械工程学科位居全国前列，在清洁能源与新材料领域具有差异化优势和特色，是国家能源行业人才培养和科学研究的重要基地，参与和见证了国家能源行业的发展。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

西南石油大学：学校共有73个本科招生专业，涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、艺术学8个学科门类。

学校的石油与天然气工程学科在全国第四轮学科评估中获评A+，并列全国第一。学科对应的本科专业有石油工程、油气储运工程、海洋油气工程。

学校现有43个一流本科专业，其中国家级28个，省级15个，这些专业涵盖了机械类、化工类、材料类、地质类、计算机类、电子信息类、土木类、经济管理类、外语类、法学类、艺术体育类等相关的本科专业。

在“碳中和、碳达峰”的背景下，为了更好的服务国家能源战略和经济社会建设，这两年学校新增了储能科学与工程、人工智能、智能感知工程等专业。

学校有本硕博海外师资资助项目和本硕连培计划两个特色人才培养项目。本硕博海外师资资助项目是为学校培养优秀师资所设立的，入选学生取得博士学位后将留校工作，学校将为学生减免在校就读期间的学费，学生还可以获得国外就读期间每年10-30万不等的奖学金。从高考志愿填报到入校选拔，考生一共有3次申报机会。高考成绩高于一本线80分以上，且有志于在高校从事科研、教学工作的考生们可以重点关注。

本硕连培计划面向学校油气、地质、机械、化工类中的10个专业新生实施，符合条件的学生可以在入校后第一学期进行申请，入选学生达到培养要求后，可获得免试攻读硕士研究生的资格。

人民网：请您介绍一下学校两个校区基本情况。

西南石油大学：成都校区是学校的主校区，占地2300余亩，南充校区是学校建校时就有的老校区，占地700余亩。成都校区有55个本科招生专业，研究生和留学生在成都校区就读。南充校区有18个本科招生专业，两个校区的专业没有重合。

学校两个校区的差异主要体现在地域、专业设置和录取分数上。在人才培养、毕业生就业等方面都是统一管理、资源共享、同频发展的，学生的毕业证、学位证制式也是一样的。

成都校区面向全国30个省市一本招生，南充校区仅在四川招生，且为一本招生。两个校区在四川的招生代码是不一样的，成都校区是5101，南充校区是5701，考生可以在普通本科一批同时填报学校成都校区和南充校区，考生面临调剂时，不会跨校区调剂。

四川考生可以根据自己的分数情况，把成都校区作为首选志愿，把南充校区作为后序志愿，增加被西南石油大学录取的机会。

人民网：请在填报志愿方面给考生一些建议。

西南石油大学：学校的招生类型，除了普通本科一批，艺术体育本科，学校还承担了国家专项计划、地方专项计划、四川省属高校帮扶专项计划、乡村振兴专项计划、少数民族预科等，符合相关条件的考生可重点关注。

学校无院校级差和专业级差，考生在填报志愿时无需顾虑“减分录取”的风险，有利于考生报考和选择心仪的专业。

平行志愿投档比例最高为105%，一般情况都是1:1投档。实行平行志愿的省份，对服从专业调剂且身体健康状况满足专业要求的进档考生，学校继续实行“投档不退档”的录取原则，最大化增加考生录取机会。如果学生被录取到自己不喜欢的专业，学校充分尊重学生的个性发展，学生在入学后有两次转专业的机会，学生可按相关规定在校区内转专业一次。据统计，学校报名转专业的学生中，60%以上都成功实现了转专业。

人民网：请您介绍一下学校的就业情况。

西南石油大学：学校是全国高校毕业生就业50强、全国创新创业典型经验高校50强、全国高校毕业生就业能力培训基地。学校在全国普通高校大学生竞赛榜单（本科）中位列全国13。学校在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中，学校获金奖4项、银奖4项、铜奖3项的佳绩。在四川省高校的获奖情况中也是名列前茅的。

学校毕业生备受社会青睐，学校毕业生就业率保持较高水平。就业质量也不错，就业的学生中，40%进入国有企事业单位、政府机关和科研院所，25%进入世界500强企业。

学校毕业生整体深造率接近30%，油气储运工程、海洋油气工程、勘查技术与工程、新能源材料与器件等专业的深造率超过50%，资源勘查工程、地质学等专业的深造率超过了60%。

(责编：郝孟佳、熊旭)