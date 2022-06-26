本报清远6月25日电 （记者刘泰山）6月24日下午，广东清远英德中学门口，参加中考的英德二中学生带着生活用品前来报到。备受关注的清远中考将于6月26日至28日如期举行，遭受洪水浸泡的英德二中安排考生提前入住英德中学，确保“应考尽考、不落一人”。

近期，粤北遭遇特大洪水，清远市万众一心防汛抗洪，没有发生较大次生灾害，社会大局保持稳定。目前洪水已退，清远各级各部门快速将工作重心转向灾后复产，受灾地区正常生产生活秩序逐渐恢复，当务之急是确保“平安中考”。

记者从清远市教育局获悉：英德市是受灾严重地区，有4个考点遭受洪水浸泡，分别为英德二中、英西中学、望埠中学、西牛中学，考生总人数2415人。英德市教育局研判决定，将英西中学考点调整到英中附中考点，其他3个考点分别移到英德中学、英德一中和西牛中心小学，并由学校安排车辆将考生统一转运。清城区飞来峡镇一中考点592名考生安排在盛兴中英文学校考点考试。截至6月25日中午，所有考生全部抵达考点，确保能够100%参加考试。

目前，清远已构建联防联控机制，严防疫情、严防作弊、严防洪涝，做好防汛防疫工作，护航中考。同时，加强疫情监测预警，重点对洪水浸泡区域开展全面环境消毒。

《 人民日报 》（ 2022年06月26日 04 版）

(责编：白宇、胡永秋)