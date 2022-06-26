新华社长沙6月25日电(记者张格)“粉丝朋友们！足不出户就能买到正宗的非洲产品，你还在等什么？”镜头前，来自刚果(布)的高翔操着一口流利中文，热情地通过直播向观众介绍“非洲好物”。

今年29岁的高翔是湖南师范大学汉语国际教育专业的硕士研究生。不久前，在湖南高桥大市场中非经贸合作促进创新示范园，他受邀参与了一场“直播带货”。“中国互联网产业发展太迅速了，现在的网络直播、移动支付、线上教育等，给我们的生活带来了太多便利！”高翔感慨道。

得益于孔子学院在刚果(布)的项目，2015年，在非洲念本科的高翔获得了来华学习交流机会。“那是我第一次来到中国，当时就感受到这里的热情和便利。”在中国参加了为期一年的语言班学习后，高翔回到家乡，开始在高中教授中文，还担任了孔子学院分部的负责人。

“感受到中国的发展速度后，我意识到无论是学习还是工作，中国都将给我提供一个广阔的舞台。”高翔说。

2019年，高翔再次来到中国求学。“在刚果(布)，年轻人学习汉语的积极性非常高，但具备资质的老师太少了。”高翔毫不犹豫地选择了汉语国际教育作为专业，他想让更多人了解中国文化。

在源远流长的中非友谊中，高翔感受到非中越来越紧密的关系。2021年9月，第二届中国-非洲经贸博览会在湖南长沙举办。高翔作为志愿者，为博览会的来宾担任翻译、推荐非洲产品。

“这些年，中国人的餐桌上出现了越来越多来自非洲的辣椒、咖啡、红茶、红酒……这些非洲特色商品获得中国消费者的认可和喜欢，也为远在非洲的人们提供了就业机会。”高翔说，今年硕士毕业后，他想继续留在中国攻读博士。“接下来，我要继续在汉语教育和非中贸易领域，为非中合作贡献一份力量。”

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