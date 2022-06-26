6月24日，浙江大学管理学院与浙江省诸暨市人民政府战略合作协议签约仪式在浙江大学紫金港校区举行。此次合作旨在围绕国家重大战略和区域经济发展需求，服务现代产业体系建设和产业科技创新。

仪式上，一个集商学培养、资源整合和产业转化为一体的创新创业生态系统平台——浙江大学管理学院“商学+”孵化加速平台正式启动。

诸暨市委副书记、市长张昆仑表示，诸暨历来出人才、爱人才、重人才，此次与浙江大学管理学院(下称“浙大管院”)共建聚焦创新创业领域的孵化平台，既是为促进科创成果转化与产业化，也是希望通过设立招才引智端口，构建诸暨高层次人才蓄水池。

浙江大学副校长黄先海指出，此次合作开启了校地合作新模式，是校地共推创新策源地，实践育人共建项目的重要举措。他希望，双方聚焦人才赋能，充分发挥高校在区域发展中的思想库、智力库、人才库作用，实现人才培养与地方战略发展同向同行。

据悉，双方将在产学研转化、人才交流培养、赋能双创等方面展开深入合作。浙大管院党委书记朱原表示：“双方的合作一方面将发挥浙大管院在人才、科研和学科上的优势，促进诸暨市产业链、创新链、人才链深度融合与发展；另一方面将鼓励、引导浙江大学师生及校友创新创业，加速创新创业项目成果孵化，推动双方同行同发展。”

仪式上，浙江大学副校长黄先海与诸暨市委副书记、市长张昆仑代表双方签署浙江大学教育基金会与诸暨市人民政府捐赠协议，浙大管院院长魏江与诸暨市委常委、组织部长王琤代表双方签署浙大管院与诸暨市人民政府战略合作协议。

据悉，此次启动的“商学+”孵化加速平台将基于该平台共组运营团队，共推学科发展，共育创业项目。目前该平台已承接了60个项目的孵化加速和商业转化，为入驻项目提供人才、资金、软硬件资源、商业辅导等全方位的支持。

(责编：孙竞、郝孟佳)