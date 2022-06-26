北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕在25日的疫情防控工作新闻发布会上表示，6月27日，高一高二、初一初二年级和小学一至六年级返校，7月4日幼儿园返园。提供师生员工及共同居住者48小时内的核酸检测阴性证明方可返校。返校后倡导继续采用“分餐到班”就餐方式，中小学师生在校期间，每周开展2次核酸检测，每次至少间隔48小时，每次抽检应保持适当的抽检比例。按照校历的安排，7月15日中小学如期放暑假。

李奕介绍，自4月下旬以来，首都教育系统坚持慎终如始，坚持动态清零，坚持从严从实，统筹做好疫情防控和教育教学工作。上一周，初三的同学们已经在中考前顺利返校，经过调整适应，以良好的状态于昨天走进了中考考场，目前考试平稳顺利。对于中小学其他各年级，我们始终在根据疫情情况做评估，努力争取在期末前让同学们能够有机会返回校园。

李奕说，今天早上，按照市疫情防控工作领导小组统一部署，通过市教委官方微信“首都教育”发布了全市中小学、幼儿园返校返园等时间安排和核酸检测提示，确定6月27日，高一高二、初一初二年级和小学一至六年级返校，7月4日幼儿园返园。

提供师生员工及同住者48小时核酸证明方可返校

关于返校前的准备，李奕介绍，一是要及时准确掌握师生员工健康状况，动态调整各类信息台账，核查师生员工本人及共同居住者14日内的健康监测记录。

二是引导广大师生家长简约生活，不聚会、不聚餐，返校前配合做好核酸检测工作，仍然坚持比社会面从严从紧的原则，因此这次返校，要提供师生员工及共同居住者48小时内的核酸检测阴性证明方可返校。

李奕表示，为了让同学们及时就近完成核酸检测，社区防控组、检疫检测组专门协调在全市居民区附近开放的核酸采样点设置了学生专场，今天(25日)17:00-19:00，明天(26日)上午10:00前，其他时间也将优先保障学生采样。这两天正值高温天气，检测人员和家长同学们冒着酷暑参加检测，都非常辛苦，大家参加检测期间注意防晒、防暑，同时也做好个人防护，保持安全距离，检测完成后迅速离开。

三是做好环境消杀和物资储备，对教室、办公室、图书馆、卫生间等公共区域进行预防性消毒处理，教室要开窗通风，饮用水、空调等设施设备要做好检测和清洁消毒。备足备齐各类检测、消毒、防护等物资。

四是完善市区相关部门及属地等协同联动工作机制，细化完善学校疫情防控方案，制定突发疫情快速响应处置应急预案，结合实际，建立应急工作体系、工作流程等，做到一区一策、一校一案，不断提升校园防控应急处置能力和演练水平。

倡导继续采用“分餐到班”就餐方式

关于返校后校园疫情防控各项措施，李奕介绍，一是继续严格校门管理，压紧压实扫码查验“四方责任”，教职员工入校须扫码、测温，按规定查验核酸检测阴性证明等，校外人员坚持“非必要不入校”，确保能够健康入校。

二是用好物流缓冲区，师生员工要避免与快递、外卖服务人员“面对面、手递手”接触，及时对外包装进行全面消毒。

三是坚持常态化核酸抽检制度，中小学师生在校期间，每周开展2次核酸检测，每次至少间隔48小时，每次抽检应保持适当的抽检比例；保安、食堂、保洁、宿管等重点人群，按照行业规定进行核酸检测；原则上每周进行1次校园环境采样。

四是加强用餐管理，各学校可以在合理安排、科学统筹的基础上，采取分批、分时段、错峰就餐原则，在学校食堂内就餐。排队取餐时全程佩戴口罩，保持1米以上距离，餐桌设置隔离挡板，用餐期间不扎堆、不聊天，减少聚集风险。当然，在这个时期，我们还是倡导继续采用“分餐到班”就餐方式，这样更加稳妥安全。

五是做好消毒通风，对师生活动的公共区域以及洗手间、室内外健身器材等重点场所和重点部位，通过喷洒、擦拭等方式定期开展预防性消毒，室内定时开窗通风。

六是继续坚持以班级、年级为单位的单元式、网格化管理，班级之间、楼层之间尽量少接触、不交叉，课间活动等要分区域、分时段进行，尽量避免不同班级学生接触。

七是压紧压实“四方责任”，严格落实学校、家长、学生健康监测责任，出现发热、干咳等11种新冠肺炎相关症状，应尽早就医，及时向学校报告；师生员工在校内、校外要科学佩戴口罩，保持安全距离，做好手卫生等，落实好个人防护责任；倡导师生员工及其同住人坚持“两点一线”简约生活，注意上下班、上下学途中的防护。

采用更加灵活的考试方式和成绩的呈现方式

关于返校后教育教学工作安排，李奕介绍说，一是上好“返校第一课”，各区各校要围绕疫情防控、健康生活等内容，通过主题班会等形式系统设计“返校第一课”教育活动，帮助同学们养成良好习惯，增强疫情防控意识。

二是做好线上线下教学衔接，学校要全面梳理线上教学情况，评估线上教学效果，有序推进线上线下教学的衔接和转换。

三是加强中小学考试与评价管理，鼓励针对不同科目特点，采用更加灵活的考试方式和成绩的呈现方式，注重考查基础知识、基本技能和教学目标达成情况。对于暂时无法返校的同学们，学校要做好线上线下同步部署，帮助未返校的同学完成好期末的考试评价和阶段性学习总结。

四是提前做好暑假安排，要坚持安全第一，把防疫指导作为学生暑假安全教育的重中之重；要关注身心健康，引导学生合理锻炼，切实增强体质，加强心理疏导和关爱；要指导学生依据自身兴趣爱好与需求，科学安排暑假生活；要注重家校协同，加强家庭教育指导服务，促进形成良好亲子关系和良好家风。

各类特殊天气均有相应工作预案

李奕说，当前正值北京暑热汛期，要特别提醒在遇到高温、暴雨、大风、冰雹等特殊天气的时候，都有相应的工作预案，都按照一直以来已有的风险防控措施来具体落实。

用最好的状态返回校园

李奕表示，在疫情居家这段时间，广大教育工作者一边转战“云端”，做好线上教学，一边响应号召，服务疫情防控；广大同学们居家线上学习，“停课不停学”、成长不停息；广大家长承担看护孩子与工作双重压力，更是不易。

李奕代表市委教育工委、市教委衷心道一声：大家辛苦了，每个人都不容易。在返校前的这两天，正好也是周末，希望家长和孩子一起调整好作息时间，做好身心准备，用最好的状态返回校园，顺利完成本学期的学习任务。(记者 陈杭)

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