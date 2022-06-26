“中国写本文献数字资源库”日前在浙江大学发布。该资源库已上传历史档案、敦煌文献、宗教写本、黑水城文献、吐鲁番文书、地方文书等类型的写本文献数据近4万条、图片20余万幅，读者无须注册即可免费浏览。

“中国写本文献数字资源库”由浙江大学图书馆、浙江大学敦煌学研究中心、浙江师范大学出土文献与汉字研究中心、浙江大学出版社共同建设，获国家古籍数字化工程专项经费及CADAL（大学数字图书馆国际合作计划）项目经费资助。

该资源库学术负责人、浙江大学教授张涌泉表示，写本文献前承铭刻、后启印本，在中华文明的传承中起着极为重要的作用。印本流行之后，写本风光不再，宋代以后看到的古书主要是刻本。但清末敦煌藏经洞被打开，大批唐代前后的写本文献被发现，震惊了世界。此后，又有吐鲁番文书、黑水城文献、宋元以来契约文书、明清档案等众多写本文献陆续公之于世，写本文献重新回到了世人的视域之中，并与刻本文献比肩而立，共同组成了中华民族宝贵文化遗产的两翼。

张涌泉介绍，浙江大学是世界著名的敦煌学研究中心，最近几年该校学者正在努力以敦煌文献为基点，把研究的视角进一步拓展到吐鲁番文献、宋元以来契约文书等所有写本文献。一年多以前成立的“写本文献搜集保护与研究中心”，即把目标设定为建成各类资源最齐、数量最丰的中华写本文献资料保护中心和功能最为强大的写本文献资源数据库平台。

该资源库项目负责人、浙江大学图书馆研究馆员黄晨介绍，现在，中国写本文献数字资源库已经具备了基本的框架，未来将不断完善充实，力争成为世界一流的写本文献数字资源库。（记者杜羽、陆健）

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