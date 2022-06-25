记者李依环

2022年全国多地高考落幕，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学，是“双一流”建设A类高校。学校面向国家重大需求和世界科技前沿，着力加强基础科学研究和应用基础研究，瞄准“高精尖缺”，组建大团队、建设大平台、组织大项目，解决“卡脖子”问题，全面提升科技引领和支撑能力，用坚定的信念与雄厚的实力践行“科技强国”“科技报国”。

人民网：2022年学校的招生政策有哪些变化和亮点？招生专业有无增减？

华中大：我校今年招生计划有小幅增长，全国招生计划为7200人。具体招生计划和招生专业，还请同学们关注“华中科技大学招生办公室”微信公众号。

今年学校有三方面招生亮点：一是近年来学校基于26个优势专业设立四类实验班，面向全国30个省份高考直通车招生。

二是我校拥有未来技术学院和集成电路产教融合创新平台，聚焦未来科技创新领军人才和集成电路技术领域人才培养。

三是我校今年新增了智能医学工程和临床药学专业。临床药学在药学院招生，学制内后两年实践培养主要是在协和医院进行，并配发药师证。

智能医学工程在人工智能与自动化学院招生，重点培养具有扎实的数理科学基础、临床医学、医学工程基础知识，掌握人工智能领域坚实的基础理论的专业知识、能够快速学习人工智能前沿技术、能够利用人工智能技术解决临床与基础医学实际问题的新型人才。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

华中大：我校工科实力雄厚，医科声誉在外，理科发展迅猛，文管学科特色鲜明。“双一流”建设学科9个：机械、材料、电气、能源、计算机、光电、基础医学、预防医学和临床医学，都是国家紧缺人才专业。

在教育部第四轮学科评估中，我校44个学科参评并全部上榜，14个学科进入A类。其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学4个学科获评A+，电气工程、控制科学与技术、新闻学获评A，还有7个专业获评A-。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

华中大：通常来说，学校还是采用平行志愿投档，原则就是“分数优先，遵循志愿”，所以考生在报考时要注意以下几点：

1）平行志愿考生可以填报多所院校志愿，这几所院校的选择和搭配非常重要。建议考生准确定位，既要考虑“冲一冲”，也要考虑“稳一稳”，更要考虑“保一保”，不要全部填报同一层次的院校，尽量保证所填报的院校之间有一定的梯度，增大投档成功的概率。

2）对考生个人来讲，如果分数较高，所填报的平行志愿中所有院校都可以投出去，那么档案只能投档到这些院校中排在最前面的那一所有计划余额的学校。所以考生在填报平行志愿时，建议遵循“冲、稳、保”的原则，并建议选择服从专业调剂。

另外，在高考综合改革录取模式下，院校专业和专业组之间仍然遵循平行志愿的原则，分数优先，遵循志愿。

结合院校往年录取情况，建议考生遵循“冲、稳、保”的原则，将心仪的院校专业和专业组填报在靠前的位置，并合理填报专业顺序，同时建议服从专业调剂。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策、奖助学金政策。

华中大：我校按专业进行录取，在报考时就可以报心仪的专业。

关于转专业政策，华中科技大学真正践行“以学生为中心”的教育理念，构建了学生根据自身特点和发展志趣自主选择专业的个性化育人体系，施行“转出无门槛，转入有要求”的转专业政策，学生可根据自己的学业情况和专业志趣申请转入其他专业学习。

关于奖助学金政策，学校确保不会让一个学生因家庭经济困难而辍学。华中科技大学将扶困与扶智、扶困与扶志相结合，建立起国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助“四位一体”的发展型资助体系。学校将精准资助和资助育人全面推进，为家庭经济困难学生顺利入学、完成学业、成人成才提供强有力保障。

(责编：李依环、熊旭)