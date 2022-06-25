高校党的建设在整个党的建设中具有特殊地位和作用。近年来，北京航空航天大学坚持以党的政治建设为统领，扎实推进党的建设，将党建引领贯穿办学治校、教书育人全过程，坚持以服务国家为最高追求，努力探索中国特色世界一流大学建设的北航之路。

坚持党的全面领导

推动党建工作与学校事业发展深度融合

北航坚持和加强党的全面领导，牢牢把握社会主义办学方向，坚持和完善党委领导下的校长负责制，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。

学校突出政治建设统领，全面加强党的领导和党的建设。夯实学校、学院、师生支部“三级工作体系”，制定并落实学院党委会会议和党政联席会议议事规则，强化学院党组织政治功能；同时，出台系务会制度，落实支部书记参与讨论决定重要事项；成立学校层面的督导组，督促指导院系各项党建工作落实到位。

如何推动党建与业务相促相融？北航围绕中心抓党建、抓好党建促发展。坚持党建与业务目标同向，学校党政齐抓共管学科建设、人才培养、教师队伍建设、科研创新等重大工作。坚持党建与业务部署同步，明确学院党委书记、院长为共同责任人，党政协同推进人才培养、学科建设、校园安全等，把业务工作纳入师生“学习日”内容。

同时，学校坚持党建与业务工作同力，充分发挥党建在服务国家重大战略需求中的政治优势，把党支部建在科研团队上。坚持党建与业务考核同行，把重大业务工作完成情况纳入校内巡察和年度全面从严治党检查范围，以高质量党建引领高质量发展。

坚持为党育人、为国育才

着力强化一流大学使命担当

高校是培养社会主义建设者和接班人的重要阵地。长期以来，北航始终坚持为党育人、为国育才使命，着力提高人才培养能力，系统谋划和扎实推进人才培养模式改革，落实五育并举、三全育人，构建高质量人才培养体系。

学校把立德树人成效作为检验学校工作的根本标准，加快布局国家急需紧缺的学科专业，着力培养急需紧缺人才和拔尖创新人才，塑造北航人“家国情怀、正直真诚、创新担当、实干有为”精神特质，培养担当民族复兴大任的领军人才。

在深化科教融通、产教融合方面，北航积极推动科研优势转化为人才培养优势。制定《科研课堂试点工作方案》，结合两校区五大学科群布局，统筹考虑学校科研实验室资源，充分鼓励跨学院学科交叉，以创新引领进行科研育人，探索构建北航特色实验教学模式。

学校充分发挥科技创新“国家队”作用，支撑和服务国家高水平科技自立自强。打造一流学科体系，以航空航天、信息、理科、文科、医工交叉五大学科群建设为抓手，建立“学校—学科群—学院”三级工作体系。同时，围绕国家重大战略和国际学术前沿，强化空天信融合特色优势，加大关键技术攻关和“从0到1”的基础前沿研究。

坚持抓基层、强基础

推动基层党建工作提质增效

基层党建，是党的建设的基石。北航强化“校-院-系”三级组织体系建设，切实发挥学院级党组织政治功能，健全集体领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。推动学院党委切实担负政治责任，把好学院重大办学问题政治关，保证教学科研管理等各项任务完成，推进党建工作与事业发展深度融合。

一是全面推进党支部标准化规范化建设。加强师生党支部建设指导，制定并落实简便易行、有效管用的工作标准。同时不断加强党务工作队伍建设，选优配强学院党组织书记和领导班子，配齐建强专兼职组织员队伍，通过“三册一会”工作机制强化党建业务指导，以“双线晋升”机制激发队伍活力。

二是强化党员队伍建设。学校着力做好对高层次人才、优秀青年教师的政治引领和政治吸纳，坚持为党的事业汇聚优秀人才。建立青年骨干教师思想引领机制，建立“青年人才党建工作站”，高质量做好党员发展工作，落实党员教育培训规划要求，根据不同群体特点举办各类示范培训课程。

三是构建党建示范创建和督导考核长效机制。学校积极构建以教育部“双创”为引领的党建示范创建机制，构建对基层党建工作的督导考核机制。同时，着力推进“智慧党建”党建信息化系统建设，持续推进学校各级党组织书记抓党建述职评议考核工作，用好述职评议考核结果等。

树立“空天报国”精神标识

全面推动思政工作守正创新

近年来，北航加大课程思政建设投入，把课程思政作为一流本科课程建设的重要内容。北航下大力气加强马克思主义学院和学科建设，配齐建强思政课教师队伍，扎实提升思政课质量。党委书记、校长任思政课建设工作组组长，党委书记、分管校领导定期参与集体备课，强化专题培训，思政课质量不断提升。

学校将北航“空天报国”志向充分融入思政课程与课程思政，使课程思政、思政课程与学生工作紧密结合起来，坚持“名师领衔、试点先行、质量为要、扎实推进”，厚植空天报国情怀，体现出思政课的专业情、专业课的思政心。

办好思政课，关键在教师。近年来，学校着力建立健全教师工作体系，构建师德师风建设长效机制。学校坚持党政协同，构建完善上下贯通的工作机制。学校将师德师风建设作为一项常抓不懈的工作，扎实推进全员、全方位、全过程的师德养成。同时，多措并举推动师德建设常态化长效化，在招聘引进、晋级晋升、导师遴选、评奖评优、考核评价等全环节将师德考核摆在首要位置。

此外，北航已构建校院生贯通、党团班联动的“三横三纵”学生工作体系，充分发挥“大思政课”育人作用。同时，建立“一人一策”关心关爱学生体系，加强“一站式”学生社区建设，推动校院力量下沉一线、思政力量扎根一线、导师队伍常驻一线、服务保障围绕一线，打通服务学生的“最后一公里”。

（供稿来源：北京航空航天大学党委宣传部）

(责编：李依环、熊旭)