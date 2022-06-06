电子科技大学公共管理学院2019级本科生 钱俊衡

又是一年高考时，又是一个属于试卷、夕阳、汗水与呐喊的夏天。



高考，是漫漫人生路上的一次重要经历。那年风华正茂，奋笔疾书；那年披星戴月，风雨兼程。高考，是无数学子通向未来梦想的路口。从此改变命运，踏上征程；从此奔向远方，天高海阔。



高考，是无数人共同的记忆。在2022年高考即将到来之际，我们邀请了五位来自大学的高考“过来人”，讲述他们的高考故事与人生理想。时光不负奋斗，青春不负梦想，愿每一位执笔少年圆梦高考。

钱俊衡在电子科技大学校园内

三年前，我走进高考考场，为自己的高中画上一个完整的句号。或许那些关于高考的细节已经模糊，但那些付出的汗水、成长的收获仍然时常浮现在脑海中。

回想高三那年，焦虑、迷茫很长时间内耗着我。一头扎在书海里，写着密密麻麻的题目，而当我抬头看钟时，却发现其他同学已经写完。我似乎始终都在追赶，却又始终落在后面；刚建立起来的信心，却又总是在被新题卡住时，被击成碎片。长期紧绷的学习状态，使得我时常崩溃、神经敏感。

那一年，最感谢我的父母，他们的悉心陪伴与谆谆教诲，逐渐让我找到属于自己的“赛道”——“你不必和他人比较，有自己的理想就去奋斗，没有翻不过的山、没有走不通的路，你永远不必怀疑努力的意义。”

是的，你永远不必怀疑努力的意义，你更不需要因短暂的失败而沮丧。人生本是荆棘载途，要做乘风破浪的勇士，要做锲而不舍的志士，才能奔赴山海。每一种不凡，都曾被平庸历练；每一次成功，都是一场苦尽甘来；每一次拼尽全力，就是一种胜利。于是，我不再将自己与他人比较，因为努力的价值不该由他人定义；于是，我时常冥想，听到自己的声音告诉我，“我可以，我能行”。

一分耕耘，一分收获。高考结束后，我取得了较为理想的成绩，愈发靠近自己的理想。作为一名文科生，我更加深刻地感受到中华民族崛起的来之不易、中国青年的任重道远；只有坚定理想信念，练就过硬本领，才能够成为一名肩负历史重任的时代新人。于是，我选择来到电子科技大学就读，使自己成为一名真正的复合型人才，担负起新时代赋予的使命，为实现中国梦而不懈奋斗。

在成电的学习，于我而言是一段新的征途，扎实的数理课程曾让我望而生畏、高强度学习的课程设置使我应接不暇……一重重考验，一点点奋斗，做好学习中的每一件小事，一次又一次战胜那些曾让我恐惧不安的事物。当我回头看时，已然不再是那个稚嫩的自己。原来，这就是成长，这就是努力的意义。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”，十年寒窗苦读，所遇所得皆造就了更好的自己。正值青春的你，愿你心怀理想、奋勇拼搏，有再努力一点的志气、有再坚持一下的魄力，创造出无愧于时代的人生！

(责编：孙竞、熊旭)