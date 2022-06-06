记者郝孟佳

2022年全国高考即将来临，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

香港浸会大学创立于1956年，是一所香港特区政府全面资助的公立研究型综合大学。获得政府授权颁发博士、硕士、学士及副学士等学位，本科生及研究生超过一万人。学校致力成为一所领先亚洲、立足国际的博雅大学。

人民网：请您介绍一下贵校今年的招生计划和招生模式

香港浸会大学：学校辖下七个学院提供的各个专业招生模式各有不同，分“联合收生”和“独立收生”两类。在“联合收生”的制度下，报考时，同学可按自己的兴趣报读心仪的学院，不需要选定专业方向，入学后可利用第一学年了解不同学科范畴，再根据自己的意愿选择主修或专修。今年，文学院、传理与影视学院及社会科学院的部份主修或课程将由“独立收生”改为“联合收生”模式。

学校以“独立收生”方式录取学生的专业，如中医学学士及生物医学理学士(荣誉)、体育及康乐管理文学士(荣誉)、四个跨学科及个人化路径新专业等，考生须在考时选定专业方向。学校大部份专业都是“文理兼收”，只有理学院及中医药学院只招理科生。

今年，学校采取自主招生的形式录取学生，它与统招不冲突，不占用学生的高考志愿。今年全国高考生可以直接向大学提交入学申请，为考生在统招以外提供多一个选择。考生只需要通过学校招生网站提交申请，截止申请日期为6月14日。

今年香港浸会大学预计招收140名高考生，最终录取人数会按考生的整体水平而定。学校对各省市没有名额限制，也没有文理科名额限制，会综合考虑考生的高考成绩和面试表现，择优录取。所报专业于6月14日后不能更改，学校将按照申请人所报专业进行录取。

人民网：请介绍一下学校新增的特色专业课程

香港浸会大学：世界高速变化，问题互相影响，科技在高度发展，人工智能、区块链、元宇宙，都结合在生活中不同层面，每天都有新的想法，新的机会，新的挑战，相信未来会是一个不停高度演化、改变的状态。为提升毕业生的竞争力，学校今年特别开办四个全新跨学科及个人化路径专业课程，包括创新医疗及社会健康社会科学学士(荣誉)/理学士(荣誉) 、工商管理文学士(荣誉) (全球娱乐) 、艺术及科技文理学士(荣誉) 、文理及科技学士(荣誉)。

人民网：请问今年的录取规则及程序是怎样的？

香港浸会大学：在录取标准方面，考生的高考成绩必须达到所属省市的一本线或特殊类型招生控制分数线，而且英语成绩达110分才有机会获邀面试或录取。工商管理学院及商业计算及数据分析理学士(荣誉)的英语成绩要求为120分。面试将以线上“个人面谈”或“小组讨论”形式进行，部份专业设有面试安排。

不设面试专业的录取程序将会在6月下旬开始，设面试的专业将在7月上旬起录取，所有录取程序将在7月7日结束。

为配合上海市高考延期举行，学校将依据教育部宣布之高考及录取政策对上海市考生的录取程序作出调整，详情将在学校招生官网公布。

人民网：请问学校的奖助学金政策如何？

香港浸会大学：今年的学费为港币145,000元。为奖励成绩优异的内地考生，大学特设全额及半额的入学奖学金(视觉艺术院除外)，分别为每年195,000港币和97,500港币。大学将于发出录取时一并通知，考生不需要另行申请。

人民网：请问学校的毕业生的就业前景如何？

香港浸会大学：学校2020年内地毕业生当中，约百分之四十的学生会留在香港或者是到海外继续升学。留港工作的毕业生当中，大多在科研、行政、会计、广告传媒等行业发展。

(责编：郝孟佳、熊旭)