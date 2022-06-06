在5日国务院联防联控机制举行的关于全国高校学生离校返乡工作有关情况的发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊明确，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制综合组3日印发《关于做好全国高校学生离校返乡新冠肺炎疫情防控工作的通知》（以下简称《通知》）强调，有疫情的地区但高校校园内没有疫情，学生完成7天以上的封闭管理后，按照学校规定和安排，可持本校开具的相关证明和48小时内核酸检测阴性证明离校返乡。从学校到目的地“点对点”闭环方式返乡后，不再集中隔离，到家后实施7天健康监测。如有异常情况，向当地社区和疫情防控部门报告情况。

刘培俊指出，各地要逐级传达、逐级落实学生离校返乡政策，不得层层加码。已经返乡的高校学生，各地可按照“一人一策”的原则，综合评估对照执行。对于没有疫情的地区，高校学生离校返乡的，落实返乡地属地常态化疫情防控措施。

对于近期社会关注的有大学生返乡后被要求每天缴纳几百元隔离酒店费用的问题，刘培俊表示，有不少省份和城市公布了对高校学生隔离予以免费的支持政策，值得赞许。但也有一些地方采取的是“返乡学生与其他返乡人员一视同仁”的自费隔离政策，《通知》明确，返乡的高校学生确需集中隔离的，各地免除学生集中隔离费用，同时要关爱集中隔离期间的返乡学生，保证食宿条件，满足学生生活、就医等必要需求。

为了保障大学生返乡的运力，国铁集团客运部副主任朱文忠表示，国铁集团加强与教育部门的沟通联系，科学安排运力资源，采取加开列车、加挂车厢、动车组重联等措施，提供充足运力。对学生出行热门方向和集中时段，优先保障学生票额供给。截至5日8点，5月以来已发售学生票共计366.6万张，其中已乘车的学生有269.6万人次。同时，推行定制化服务，安排各铁路局集团公司与属地学校加强对接，积极为学生提供“包车厢”及“学生专列”服务。前期已经开行了沈阳至大连、沈阳至丹东、吉林至白城、石家庄至承德，以及上海至哈尔滨、兰州、武汉、长沙、广州方向等学生专列近30趟，后续将根据学校申请，继续做好定制化运输保障。（记者金振娅）

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