原标题：全力护航高考 助力学子圆梦

6月5日，在中国农业大学附属中学考点，考务人员在黑板上写考试信息。新华社记者 任超/摄

6月5日，在呼和浩特市第六中学，老师在高考疫情防控应急模拟演练中模拟考生在校门前接受体温检测。丁根厚摄/光明图片

2022年高考在即，6月7日起，1193万学子将走进考场。今年全国高考报名人数创历史新高，比去年增加115万人，全国共设普通考场33万个，安排监考及考务人员102万人。面对复杂的疫情防控形势，各地各部门多措并举、综合施策，统筹疫情防控和高考组考工作，全力实现“平安高考”“健康高考”“温馨高考”。

1 筑牢组考防疫攻坚线

当前疫情形势对高考的组织造成严峻挑战，高考防疫备受关注。教育部要求，要严防死守，坚决打赢组考防疫攻坚战，周密制定组考防疫工作方案，严格落实各项防疫措施，完善突发疫情应急预案，做到“应考尽考”“安全平稳”。

此前，教育部要求各位考生做好考前连续14天本地健康监测，对于当前仍滞留在外省的考生，提前14天返回考点所在省（区、市）。多省市发布高考防疫须知（提示），要求考生在首场考试前出示健康码、行程卡、考前48小时核酸检测阴性证明及其他考试相关证件。

天津设立常规考点（含常规考场和备用隔离考场）和重置考点（医院考点、隔离考点、独立考点），确保考生“应考尽考”。北京另设封管控考点，用于处于封控区、管控区的考生，高考期间考生“吃住行考”一体化。北京还为常规考点设置了备用考点，如常规考点因疫情原因临时封控，北京市教育部门将通知考生转换至备用考点，坚持“宁可备而不用”。

广西在每个考点增设一名由当地卫健部门派出的副主考，专职负责涉疫常规工作和突发事件处置，每个科目考试前，指定专人对考点、考试场所、通道、区域、桌椅等进行清洁消毒，明确张贴完成标志，消杀后进行通风。

2 维护考试公平安全

公平公正是高考的生命线。近日，教育部统一公布了教育部以及省级教育行政部门和招生考试机构2022年的高考举报电话，欢迎广大考生、家长及社会各界人士及时举报反映涉及2022年高考的问题线索。

今年高考前夕，各地公安机关网安部门会同教育等部门，陆续侦破一批组织考试作弊案件。山西、河北等5省市公安机关网安部门联动侦破一起跨省组织考试作弊案件，抓获犯罪嫌疑人16名，及时制止、防范了30余名考生的作弊行为；辽宁公安机关网安部门侦破一起教培机构组织考试作弊案件，抓获犯罪嫌疑人15名，缴获无线考试作弊器材36件；山东公安机关网安部门侦破一起教培机构教师组织考试作弊案，抓获犯罪嫌疑人4名。

云南将在所有高考考点、考场配备防作弊设备，高清视频监控全程录像。除考场内监考教师外，还有视频监考员、网上视频巡查员随时进行巡查。云南各级教育部门联合公安、网信、保密、通信、工信及市场监管部门，全面开展“手机作弊专项治理”“净化涉考网络环境”“打击替考作弊”等专项行动。

3 加强考试服务保障

治安出行、食宿卫生、考场安排等考生关心关切的急难愁盼问题，是各地加强考试服务保障的重点。西藏为9名残疾考生提供合理便利，为2名盲人考生提供盲文试卷，单独设置考场。

气象部门预测，高考期间，北方高温、南方降雨的可能性较大。广西各地进一步完善细化汛期高考安全应急预案，开展汛期高考安全风险隐患排查整治工作，做好防汛抢险应急物资和各类救援力量的储备，全力保障考生和参加组考工作人员生命安全。严格执行24小时值班值守和领导带班制度，一旦发生突发事件，及时启动应急预案，迅速组织力量抢险救援。

高考期间，福建各地组建“爱心送考车队”“临时应急反应车队”“家长护考专车”等护航考生的车队，考生可招手拦车或提前预约用车。在保障考生高效出行，为送考提供便利的同时，各地严格限制高考期间使用高音广播或其他产生噪声的设备，加强施工噪声管理，开启“降噪”“静音”模式。

江苏连云港公安在全市5个考区14个考点设立“高考爱心警务工作服务点”，考生需要时可在服务点开具临时身份证明。每个考点配置交警铁骑，考前一个半小时到岗，为走错考场、忘带准考证等紧急求助的考生提供送考服务。考点还提供饮用水、考试文具、防暑用品、急救药品、安全头盔等必要保障物资，发放预防电信诈骗特别是防范高考招生诈骗相关宣传资料。

（记者 杨飒）

(责编：郝孟佳、孙竞)