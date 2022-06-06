原标题：为学生提供管用“小贴士”

依托学校的辅导员挂职锻炼项目，2014年6月，我来到中国建筑西南设计研究院有限公司（以下简称“西南院”）挂职锻炼。虽然时间不长，可我却深刻体会到：辅导员完全可以充当人才需求“调研员”，用一手的企业信息为初入社会的学生们提供管用“小贴士”。

挂职过程中，我感受了企业员工的工作效率和忘我的工作态度。我还参与组织了企业的一些活动，了解了人力资源部的常态性工作和阶段性任务。通过到公司生产业务部门进行为期一周的设计工作，我也在一定程度上熟悉了西南院设计工作的氛围和模式。

与此同时，我还拜访了多位在西南院工作的校友、毕业生，与他们充分交流。此外，在西南院人力资源部支持下，我还开展了“西南院清华、同济、天大、东南毕业生工作概况调研”，把西南院对国内“建筑老四校”的人才引入和使用情况进行数据对比，为学生就业提供数据支持。

我深切感受到，辅导员要学会把就业择业教育的“战术性工作”转换为人才培养的“战略型思维”。我们要做的，是把一大批优秀的、综合能力强的毕业生输送到祖国最需要的地方去，让他们施展才华、爱国奉献。为此，我经常鼓励成绩优异的学生多尝试社会公益、志愿服务与学生社团工作，也引导综合能力和学生工作能力突出的同学坚持提升专业技能，这样，让每个学生都更从容自信地面对未来。

（记者 张胜、周世祥、王斯敏）

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