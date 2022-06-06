原标题：“双元制”让更多人才称心如意

地处长三角、紧邻上海的太仓，是苏州市代管的一个县级市。过去30年里，太仓吸引了400家德企，其中有50多家“隐形冠军”，被称为“中德创新合作的高地”，受到各界关注。经过几次实地考察，我发现，以健雄职业技术学院为代表的“双元制”职业教育，很好地打通了人才供需瓶颈，成为太仓成就“德企之乡”并实现快速发展的关键因素之一。

20世纪90年代，太仓凭借区位优势和低成本吸引了大量德企集聚。为了培养更多满足企业用工需求的大学生，太仓在2000年前后率先引入德国“双元制”教育模式。在这个模式下，企业与职业院校联合招生，共同开发课程体系，提升学生培养质量，实现“招生即招工、进校即进企、毕业即就业”。据粗略统计，企业参与开发、实施的课程占职业教育总课程60%以上，学生在企业培训占总学时60%以上，仅与太仓健雄职业技术学院合作的“定岗双元”企业，就超过500家。

“双元制”职业教育主要源于德国。经过20余年创新实践，太仓建立了国内首个与德国职业教育同步的专业工人培训中心，建立了10个“双元制”教育培训基地，牵头成立国内唯一的中德“双元制”职业教育联盟和示范推广基地，带动了全国17个省份90多家职业院校教育改革。太仓姑娘王逸雯高中毕业后选择“双元制”培训班，最终拿到德国认证的专业技能证书，毕业后便成为校企合作企业的工程师。

从太仓职业教育发展经验看，校企合作能见成效，最关键的是学校要基于区域产业特色，强化企业在学校人才培养中的参与度，主动调整优化学校的人才培养，让企业在人才学什么、怎么学甚至如何考等方面发挥积极作用，实现学校与企业双赢。

太仓的实践，折射出校企合作共同培养人才的发展趋势。比如，政府可发挥规划引导作用。如聚集区域重点产业方向，优化学校专业布局，借力国内外企业、行会等优质资源，提升校企合作；组建区域教育联盟，打造“校中厂”“厂中校”“学习岛”等校企合作新载体，不断优化校企合作培养人才的方式和内容。

更为关键的是，学校的人才培养，特别是技能技术人才培养，一定要与地方产业发展结合起来，并进行动态调整。如太仓健雄学院开设了与区域产业契合的智能制造学院、生物医药学院、人工智能学院等学院，在实现学校人才培养和企业需求很好衔接的同时，也为区域发展提供了强劲动力。

（记者 张胜、周世祥、王斯敏）

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