原标题：产教研深度融合 校企合作育优才

大连外国语大学是一所国际化办学特色鲜明的学校。从学生入校开始，我们就让他们明确自己的职业理想，并向学生介绍相关企业，吸引感兴趣的同学参加大学四年中的企业项目实习实践。

当今时代，许多企业需要“外语+技术+专业”的高水平复合型人才。我校软件学院与大连信华信技术股份有限公司紧密合作，以就业和实习实践基地建设为核心，实现四年合作不断线，形成校企“课程融合”“实践融合”“师资融合”的“三融”合作模式。我们建立了校长和总裁工作会议机制，定期总结合作经验并提出新的合作方向。目前，软件学院学生在大一、大二定期赴企业参观、见习，参加企业暑期夏令营，体验职场，及早树立职业目标；学校邀请企业师资担任JAVA高级、python语言等大三课程授课老师，在教学过程中引入企业的优秀案例；大四时，学校安排学生赴企业的就业和实习实践基地学习，企业为学生提供实训项目，强化学生的项目开发和工程实践能力。学校教师也定期赴企业交流实践，打造高水平的双师双能型师资队伍。十余年来，参加就业实习实践的学生已达2500名，最终被企业录用的毕业生近500名。

外语类学校的语言类专业人才培养需要课时量大，人才培养规律性强。结合企业需求，我们尝试吸引企业参加人才培养方案修订，在原有课程体系基础上嵌入非外语类的辅修课程或者微专业，实现“外语+领域”的人才培养模式。

为适应大连对日软件外包行业的发展，我校还发挥日语和英语语言优势，与埃森哲合作建立大数据产业学院。学院定制班学生整体转化率在70%左右，近5年来，我校学生进入该企业就业累计超过千人。

面向未来，我们将以更多务实管用举措，实现产教研深度融合，托举更多英才实现人生梦想。

（记者 张胜、周世祥、王斯敏）

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