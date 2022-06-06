人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育

产教研深度融合 校企合作育优才

讲述人：大连外国语大学校长 刘宏

2022年06月06日08:30 | 来源：光明日报
小字号

原标题：产教研深度融合 校企合作育优才

大连外国语大学是一所国际化办学特色鲜明的学校。从学生入校开始，我们就让他们明确自己的职业理想，并向学生介绍相关企业，吸引感兴趣的同学参加大学四年中的企业项目实习实践。

当今时代，许多企业需要“外语+技术+专业”的高水平复合型人才。我校软件学院与大连信华信技术股份有限公司紧密合作，以就业和实习实践基地建设为核心，实现四年合作不断线，形成校企“课程融合”“实践融合”“师资融合”的“三融”合作模式。我们建立了校长和总裁工作会议机制，定期总结合作经验并提出新的合作方向。目前，软件学院学生在大一、大二定期赴企业参观、见习，参加企业暑期夏令营，体验职场，及早树立职业目标；学校邀请企业师资担任JAVA高级、python语言等大三课程授课老师，在教学过程中引入企业的优秀案例；大四时，学校安排学生赴企业的就业和实习实践基地学习，企业为学生提供实训项目，强化学生的项目开发和工程实践能力。学校教师也定期赴企业交流实践，打造高水平的双师双能型师资队伍。十余年来，参加就业实习实践的学生已达2500名，最终被企业录用的毕业生近500名。

外语类学校的语言类专业人才培养需要课时量大，人才培养规律性强。结合企业需求，我们尝试吸引企业参加人才培养方案修订，在原有课程体系基础上嵌入非外语类的辅修课程或者微专业，实现“外语+领域”的人才培养模式。

为适应大连对日软件外包行业的发展，我校还发挥日语和英语语言优势，与埃森哲合作建立大数据产业学院。学院定制班学生整体转化率在70%左右，近5年来，我校学生进入该企业就业累计超过千人。

面向未来，我们将以更多务实管用举措，实现产教研深度融合，托举更多英才实现人生梦想。

（记者 张胜、周世祥、王斯敏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部