原标题：高考在即 你那里天气如何？

又到一年高考时。

据教育部网站信息，2022年全国高考将于6月7日、8日举行。今年高考期间全国天气形势如何？各地考生和家长需要重点关注哪些天气？又该如何防范不利天气影响呢？就上述公众关心的问题，中央气象台首席预报员符娇兰在接受记者采访时进行了详细解析。

南方多降雨 黄淮等地阶段性高温

“从全国整体情况来看，今年高考期间，南方大部多降雨天气，华北东北地区有阵雨或雷阵雨，黄淮等地有阶段性高温天气。”符娇兰说。

符娇兰介绍，其中，华南、江南南部等地降水局地雨强大，持续时间长，上述部分地区有大到暴雨，局地大暴雨。此外，青藏高原、云南以及四川西部和南部、贵州等地也多降雨，以小到中雨为主，局地有大雨或暴雨。上述部分降雨区域伴有雷电、短时强降水等强对流天气。

具体来讲，6月6日，江南东部和南部、华南大部、云南中南部等地的部分地区有中到大雨，其中广西东部、广东中北部、江西南部、福建中南部、云南南部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨。

6月7日，江南南部、华南大部、云南中西部、西藏东南部等地的部分地区有中到大雨，其中广西东南部、广东东部、江西南部、福建南部、云南南部、西藏东南部等地的部分地区有暴雨，局地大暴雨。

6月8日，福建沿海、广东中南部、广西东部有中到大雨，部分地区有暴雨，局地有大暴雨；青藏高原、四川大部、云南、广西西部等地有小到中雨。

6月9日，湖南南部、江西中南部、福建西部、广东、广西有中到大雨，部分地区有暴雨；青藏高原、四川中西部、云南、贵州等地有小到中雨、局地大雨；河北、山西、河南北部、山东中西部有阵雨或雷阵雨。

6月10日，湖南南部、江西南部和东部、浙江南部、福建、广东、广西有中到大雨，局地有暴雨；青藏高原、四川西部、云南、贵州有小到中雨、局地大雨；山西、河北、山东北部、内蒙古东部、辽宁有阵雨或雷阵雨。

考生和家长该如何防范

不同地区天气高考期间要重点关注哪些天气，考生和家长可相应采取哪些防范措施？

高考期间，华南、江南南部降雨持续，受持续性强降水影响，上述地区城市内涝、山洪、地质灾害等气象风险较高，要防范强降水对交通出行等带来的不利影响。

符娇兰提醒，华南、江南、西南地区及华北、东北地区等地的考生和家长需携带好雨具，合理安排行程和路线，预留出充足的路程时间。

河南、山东等地晴热少雨，考生需防范中暑等不利影响。符娇兰提醒，黄淮等地的考生和家长应注意补充水分，采取措施防暑降温。

华南、江南、西南地区、华北地区、东北地区等地的雷雨天气对英语听力考试可能会产生影响，建议高考组织备考等相关部门做好技术备份等多手准备。

据悉，由中国气象局公共气象服务中心和国家教育考试考务指挥中心（以下简称考务指挥中心）共建的数字化决策气象服务系统，今年接入30个省（自治区、直辖市）的全部7520个考点。高考决策保障“一张图”再次“上线”。

针对今年7520个考点，该系统可结合每个考点的经纬度、考试时间段、考生人数进行当地气象风险影响分析，使地理信息系统（GIS）地理信息、气象预警信息、考试业务信息有机融合，为教育部考试中心提供气象分析、灾害预警等专业服务。

今年，该系统将数字化的气象监测预报预警接口融入国家教育考试数字化指挥平台。考务指挥中心可通过系统的定点服务功能，实现对候考区、考试区、考务区和防疫隔离区等重点区域的天气风险关注，实时掌握区域内天气预警和不同时间尺度的气象预报及防疫情况。针对隔离考点，考务指挥中心也可依托公共气象服务中心提供的信息化载体进行密切跟踪，时刻关注主备考点变化，做好应急处突准备，使基层考试机构可以提前预警、精准防控、妥善处置突发事件。

中国气象局公共气象服务中心联合中国天气，为教育部教育考试院提供2022年6月7—10日的高考天气预报、全国气候舒适度预报及全国紫外线强度预报等公众服务产品和提示建议，通过新媒体发布，帮助广大考生、家长和考务工作人员及时了解天气情况，提早进行规划。同时针对雷电可能对英语听力考试产生的影响，将结合近10年雷电监测及最新强对流预报数据，及时发布高考雷电天气预报。(记者 付丽丽)

(责编：郝孟佳、何淼)