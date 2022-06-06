本报北京6月5日电 （记者申少铁）“全国日新增本土确诊病例和无症状感染者继续保持在100例以下，但近7日有16个省份报告了本土疫情，要慎终如始做好常态化疫情防控，立足早发现、早报告、早隔离、早治疗，快速处置，精准防控，阻断疫情传播。”在5日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说。

国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙说，各地要更加高效统筹疫情防控和经济社会发展，进一步提高防控措施的科学性、精准性、针对性，坚决防止简单化、一刀切和层层加码等现象，坚决做到“九不准”：不准随意将限制出行的范围由中、高风险地区扩大到其他地区；不准对来自低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；不准随意延长中、高风险地区及封控区、管控区的管控时间；不准随意扩大采取隔离、管控措施的风险人员范围；不准随意延长风险人员的隔离和健康监测时间；不准随意以疫情防控为由拒绝为急危重症和需要规律性诊疗等患者提供医疗服务；不准对符合条件离校返乡的高校学生采取隔离等措施；不准随意设置防疫检查点，限制符合条件的客、货车司乘人员通行；不准随意关闭低风险地区保障正常生产生活的场所。

暑假即将开始，各大高校开始陆续安排学生离校返乡。教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，有疫情的地区，校园内如果没有疫情，学生完成7天以上的封闭管理后，按照学校规定和安排，可持本校开具的相关证明，以及48小时内核酸检测阴性证明离校返乡，从学校到返乡目的地“点对点”闭环方式返乡回家，不再集中隔离。学生到家后实施7天健康监测。如果返乡学生确需集中隔离的，各地免除集中隔离费用。“出发地、返乡地要协调服务学生需求。”刘培俊说，出发地和返乡地的省级联防联控机制要加强统筹，建立高校学生离校返乡工作对接机制和应急协调机制。

铁路是大学生返乡的主要出行方式。国铁集团客运部副主任朱文忠介绍，国铁集团科学安排运力资源，对学生出行热门方向和集中时段，采取加开列车、加挂车厢、动车组重联等措施，提供充足运力。5月份以来，已经发售学生票共计366.6万张，其中已经乘车的有269.6万人次。“我们严格落实常态化疫情防控措施。全面深化电子客票应用，推广全流程自助化服务，为学生返乡营造平安健康的出行环境。”朱文忠说。

截至6月4日，全国累计报告接种新冠疫苗33亿8391.8万剂次，已完成全程接种12亿5719.9万人，占全国总人口的89.17%。完成加强免疫接种7亿7997.7万人，其中序贯加强免疫接种3834万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿3041.1万人，完成全程接种2亿1843.8万人，占老年人口的82.73%，完成加强免疫接种1亿6944.7万人。

《 人民日报 》（ 2022年06月06日 04 版）

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