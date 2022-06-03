人民网北京6月3日电 （记者李依环）2日，中国劳动关系学院劳动教育本科专业培养方案专家论证会以线上形式召开，多位专家就该校最新版劳动教育本科专业人才培养方案进行了全方位、多角度的研讨论证。

专家论证环节，专家们充分肯定了该校劳动教育本科专业设置的重大意义和培养方案课程体系整体框架设计，并围绕培养目标表述、跨学科课程开发、实践课程建设、主辅修专业设置、学分设置、校内外协作等方面，提出了诸多开创性、建设性的意见和建议。

专家们认为，劳动教育本科专业要突出时代性、国际性、综合性，要基于教育学的人才培养规律，结合劳动学科的发展趋势，借鉴国际上其他高校的相关做法和国内相关专业的培养实践，在综合培养目标指引下，着眼于学生职业发展，以完善的课程体系、实践体系和合理的主辅修专业设置，培养“劳动教育+X”的应用型、创新型、复合型人才。

“专业是办学的基本单元，制定科学、合理的专业人才培养方案尤为重要。”中国高等教育学会副会长、本次论证会专家组组长张大良指出，培养方案要守正创新、彰显特色，突出课程体系、教师团队、培养模式等方面的科学性、前沿性、创新性，并注意在课程体系和培养过程方面突出“重思政、宽基础、强应用、多实践、高素质”的要求。

教育部高等教育司人文社科教育处处长张庆国提出三点建议：一是要重对标、提质量，严格按照国家政策文件，科学制定培养方案；二是要抓课程、优内容，加强教育学类基础课程建设，加强劳动教育专业课程建设，加强实践类课程建设；三是要高标准、强特色，把握育人导向，体现时代特征，遵循教育规律，努力构建一套特色鲜明、符合劳动教育特点的人才培养体系。

中国劳动关系学院党委书记刘向兵表示，专家们的意见对于学校做好劳动教育本科专业建设具有深远意义。学校将在认真吸取专家意见基础上，进一步优化课程体系，加强校内院系间合作和校际合作，紧密结合现实需求创新人才培养模式。

今年2月，教育部发布《教育部关于公布2021年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，中国劳动关系学院劳动教育本科专业通过新增专业审批。会上，中国劳动关系学院校长傅德印谈到，作为全国首批设置劳动教育专业的普通本科学校，今后必定不负厚望、抓住机遇，切实把这个新专业办出质量、办出特色、办出水平。

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